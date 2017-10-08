На Київщині сім'я тримала в рабстві жінку протягом 16 років, - ВІДЕО
У сараї представниками сільської громади була знайдена жінка в передсмертному стані. Пізніше вдалося з'ясувати і її особа - 52-річна Олена Володимирівна Ширякина колись працювала перекладачем, однак останні 16 років провела в рабстві сім'ї своєї знайомої, - повідомляє "Згуровський вісник".
Жінка розповіла, що ще на початку 2000-х колишні сусіди та добрі знайомі виманили у неї гроші, пообіцявши допомогти влаштувати на престижну роботу за кордоном. Після того запропонували пожити на своїй дачі у Черевках. Однак останні роки господиня, а колись ще й подруга потерпілої, в прямому сенсі перетворила її на рабиню: ставила непосильні завдання по господарству, годувала недоїдками і зіпсованими продуктами, била, залякувала і маніпулювала.
При цьому 52-річна жінка піддавалася постійному залякуванню з боку господині. Зокрема, остання змусила Олену повірити у вигадану історію про те, що її розшукує поліція за масову загибель людей через обвалу будівлі у центрі столиці, а її фізичне усунення нібито замовили жителі села і рідний брат потерпілої. Зловмисниця навіть вигадала і нав'язала Олені те, що у неї важке онкологічне захворювання, а її долею займається невідомий екстрасенс, який через господиню вказує, що і як треба робити для зцілення.
Крім того, Олена піддавалася постійному насильству, харчувалася недоїдками та зіпсованими продуктами. Зараз постраждала госпіталізована і її життю ніщо не загрожує. Разом з тим, люди, які тримали її у рабстві, постійно намагаються проникнути до лікарні і забрати її.
На місце події була викликана місцева поліція. Разом з тим, поки невідомо навіть про те, чи внесені за даним фактом відомості до ЄРДР (Єдиний реєстр досудових розслідувань - ред.), та чи взагалі проводиться досудове розслідування, а також які заходи по злодіїв були проведені.
Нагадаємо, наприкінці минулого місяця посольство України в Азербайджані взялось за повернення на батьківщину громадянина, який, відправившись на заробітки, потрапив у рабство на довгих 17 років.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Артефакти часів Київської Русі можуть поховати під бетоном через будівництво торгового центру
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа