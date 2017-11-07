У Київській області стався вибух на АЗС, є жертви

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Інцидент стався на 64 км автошляху Ковель-Київ біля села Загальці Бородянського району. Водій Daewoo зіткнувся з газовим модулем на АЗС, у результаті вибухнула ємність з газом із послідуючим горінням.

Внаслідок вибуху загинула одна особа, ще одна особа постраждала.

Наразі пожежу на АЗС ліквідовано.

Нагадаємо, трьохповерховий житловий будинок на проспекті Голосіївському, 70 в Києві частково обвалився в результаті вибуху газу.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що троє постраждалих від вибуху в житловому будинку Києва відмовилися від госпіталізації, одна жінка загинула.

Згодом повідомили, що на третьому поверсі будинку в Голосіївському районі столиці, де сьогодні стався вибух, рятувальники виявили під завалами тіло чоловіка.