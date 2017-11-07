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У Київській області стався вибух на АЗС, є жертви

Внаслідок вибуху загинула одна особа, ще одна постраждала
У Київській області у вівторок, 11 липня, автомобіль Daewoo Lanos врізався в газовий модуль на автозаправній станції, у результаті загинула одна особа.
У Київській області стався вибух на АЗС, є жертви Фото: espreso

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Інцидент стався  на 64 км автошляху Ковель-Київ біля села Загальці Бородянського району. Водій Daewoo зіткнувся з газовим модулем на АЗС, у результаті вибухнула ємність з газом із послідуючим горінням.

Внаслідок вибуху загинула одна особа, ще одна особа постраждала.

Наразі пожежу на АЗС ліквідовано.

Нагадаємо, трьохповерховий житловий будинок на проспекті Голосіївському, 70 в Києві частково обвалився в результаті вибуху газу.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що троє постраждалих від вибуху в житловому будинку Києва відмовилися від госпіталізації, одна жінка загинула.

Згодом повідомили, що на третьому поверсі будинку в Голосіївському районі столиці, де сьогодні стався вибух, рятувальники виявили під завалами тіло чоловіка.

 

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11 07 2017 22:57
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