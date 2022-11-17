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У Київській області світла може не бути днями – ДТЕК

Ситуація з енергопостачанням у Київській області складна. Жителів закликають готуватися до довгострокових відключень світла, що можуть тривати днями.
У Київській області світла може не бути днями – ДТЕК Фото: bfm.ru

Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону.

Зазначимо, що Київська ОВА просила мешканців підготуватися до тривалих відключень електроенергії. Сахарук уточнив, що під тривалими відключеннями мається на увазі відсутність електроенергії днями.

За його словами, ймовірно, у деяких районах будуть вводити не планові відключення електроенергії, а планові включення.

"І, на жаль, кількість годин, протягом яких можуть бути ці планові включення поки що дуже коротка, це 2-3 години максимум", – додав він.

Раніше повідомлялось, що нові російські ракетні удари, які рф здійснила 17 листопада по Україні, націлені на об'єкти газовидобутку.

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17 11 2022 14:01
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