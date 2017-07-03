У Київській області виконавця Державної виконавчої служби спіймали на хабарі у 6,6 тис. доларів

Чиновник затриманий під час одержання "винагороди"

Головного виконавця міськрайонного відділу Державної виконавчої служби Обухова оперативники Управління захисту економіки (УЗЭ) в Київській області та слідчі Національної поліції і прокуратури Київської області затримали на хабарі.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Чиновник вимагав 6,6 тисяч доларів за зняття арешту з земельної ділянки. У вівторок, 7 березня, він був затриманий під час одержання "винагороди".

За фактом протиправних дій працівника ДВС відкрито кримінальне провадження за статтею 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) КК України. В даний час за місцем проживання і роботи чиновника проводяться обшуки.

Нагадаємо, у січні прокуратура Закарпатської області спільно з співробітниками спецпідрозділу "К" УСБ України викрили корупційну схему одержання неправомірної вигоди посадовими особами Ужгородської міської ради за вирішення "земельних" питань.