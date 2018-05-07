У Київській області затримали депутата, який вимагав мільйон гривень за місце на кладовищі

За мільйон гривень він пропонував посприяти у виділенні землі для поховання померлих на кладовищі

Правоохоронці Київської області затримали депутата, який вимагав мільйон гривень хабара за місце на цвинтарі.

Як повідомляє прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган, гроші вимагав депутат Гостомельської селищної ради. За мільйон гривень він пропонував посприяти у виділенні землі для поховання померлих на кладовищі в смт. Гостомель. Чоловіка затримали після отримання частини хабара – 282 500 грн.

"Сьогодні прокурор Київської області Д. Чібісов повідомив про підозру депутату VII скликання Гостомельської селищної ради у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 (одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди) КК України. Підозрюваному загрожує покарання у виді позбавлення волі строком до 8 років з конфіскацією майна", – зазначила Сарган.

У поліції розповіли, що мільйон гривень чоловік вимагав за виділення 100 земельних ділянок під поховання померлих.

"В автомобілі народного обранця, якого затримано в порядку ст. 208 КПК України, вилучені кошти, отримані злочинним шляхом. Також вилучені підроблені акти депутата селищної ради про факт проживання осіб на території селищної ради. Наразі тривають обшуки за місцем проживання фігуранта. Триває досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України", – інформують правоохоронці.



Фото: facebook.com/pol.kievregion



Фото: facebook.com/pol.kievregion

Нагадаємо, на хабарі затримали начальника і заступника управління акредитації, контролю та моніторингу Міністерства юстиції України.

Компанією PwC опублікувала опитування українських респондентів у рамках Всесвітнього дослідження економічних злочинів та шахрайства 2018. За даними опитування, майже половина українських компаній скаржаться на корупцію.