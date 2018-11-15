На Київщині затримали пару шкуродерів
"Завдяки небайдужій позиції зоозахисників і активістів, поліцейські встановили псевдо-волонтерів, які забирали в свої "добрі руки" у власників їх породистих собак і кішок на передержування, але з особливою жорстокістю їх катували і вбивали", - повідомляється на сайті Нацполіції.
Правоохоронці встановили, що насправді співмешканці забирали домашніх улюбленців для подальшого перепродажу.
У селі Сезенків Баришівського району активісти затримали і передали поліції зловмисників, коли ті перевозили у своєму автомобілі вже загиблих тварин.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 299 (жорстоке знущання над тваринами) Кримінального кодексу. Триває досудове розслідування.
Від літа 2017 року Україна посилили покарання за статтею про жорстоке поводження з тваринами. Так, знущання над тваринами, вчинені із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів, караються арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років. Ті самі дії, вчинені у присутності малолітнього, караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк. Ті самі дії, вчинені з особливою жорстокістю або якщо вони призвели до каліцтва чи загибелі, або вчинені групою осіб, караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.
Нагадаємо, що 7 серпня в Одесі вперше в історії України правоохоронці оголосили підозру чоловікові за жорстоке поводження з тваринами, а суд взяв його під варту без права на внесення застави. Чоловік вбивав котів на очах у своєї маленької дитини.
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