CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Київської області 57-річна мешканка смт Борова віддала односельчанці, яка попросила у неї в борг 100 гривень, свою банківську картку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Київській області жінка пропила 46 тис грн з банківської картки односельчанки
40-річну підозрювану вже затримали
Фото: 1prime.ru
Та зняла 46 тис. гривень з картки довірливої сусідки і витратила їх, зокрема на пияцтво, повідомляє сайті поліції.
Жінка зникла разом із карткою. Упродовж трьох днів зняла з рахунку наявні кошти та витратила їх.
Під час оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили місцезнаходження та затримали 40-річну підозрювану.
Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, що вночі 18 квітня у Львові патрульні поліцейські зупинили нетверезого водія, який під час оформлення протоколу заснув за кермом.
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09 06 2017 17:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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