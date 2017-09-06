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У Київській області жінка пропила 46 тис грн з банківської картки односельчанки

40-річну підозрювану вже затримали
У Київської області 57-річна мешканка смт Борова віддала односельчанці, яка попросила у неї в борг 100 гривень, свою банківську картку.
У Київській області жінка пропила 46 тис грн з банківської картки односельчанки Фото: 1prime.ru

Та зняла 46 тис. гривень з картки довірливої сусідки і витратила їх, зокрема на пияцтво, повідомляє сайті поліції.

Жінка зникла разом із карткою. Упродовж трьох днів зняла з рахунку наявні кошти та витратила їх.

Під час оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили місцезнаходження та затримали 40-річну підозрювану.

Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що вночі 18 квітня у Львові патрульні поліцейські зупинили нетверезого водія, який під час оформлення протоколу заснув за кермом.

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09 06 2017 17:54
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