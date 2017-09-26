У Київській облраді сталася бійка, - ВІДЕО Бійка, за попередньою інформацію, спричинена тим, що БПП хоче зняти голову облради

У Київській обласній раді сьогодні, 26 вересня, сталася бійка між депутатами.

Фото: facebook.com/oleksandr.aronets

Спершу представники "Блоку Петра Порошенка" заблокували трибуну. Потім депутат Карлюк підійшов до голови облради Старікової та вирвав мікрофон, інформує на своїй сторінці у Facebook Олександр Аронець. "На захист Старікової став депутат від "Батьківщини" Хахулін, на якого напав Карлюк і брутально побив. Депутат лежить, йому викликали швидку", - йдеться у його повідомленні. Також Аронець пояснив ймовірну причину інциденту: нібито БПП хоче зняти голову облради. Нагадаємо, що Київська обласна рада має намір просити Петра Порошенка звільнити з займаної посади голову Київської обласної адміністрації Олександра Горгана.

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