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У Київській облраді сталася бійка, - ВІДЕО

Бійка, за попередньою інформацію, спричинена тим, що БПП хоче зняти голову облради
У Київській обласній раді сьогодні, 26 вересня, сталася бійка між депутатами.
У Київській облраді сталася бійка, - ВІДЕО Фото: facebook.com/oleksandr.aronets

Спершу представники "Блоку Петра Порошенка" заблокували трибуну. Потім депутат Карлюк підійшов до голови облради Старікової та вирвав мікрофон, інформує на своїй сторінці у Facebook Олександр Аронець.

"На захист Старікової став депутат від "Батьківщини" Хахулін, на якого напав Карлюк і брутально побив. Депутат лежить, йому викликали швидку", - йдеться у його повідомленні.

Також Аронець пояснив ймовірну причину інциденту: нібито БПП хоче зняти голову облради.

Нагадаємо, що Київська обласна рада має намір просити Петра Порошенка звільнити з займаної посади голову Київської обласної адміністрації Олександра Горгана.

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