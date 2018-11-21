У київській поліції працюють 30% екс-"беркутівців", з них близько 20 підсудні

Серед цих людей близько 20 зараз є фігурантами кримінальних справ щодо злочинів Майдану

У національній поліції Києва продовжують служити 30% колишніх представників спецпідрозділу "Беркут".

"Інформуємо, що близько 30% поліцейських полку поліції особливого призначення №1 Головного управління проходили службу в полку міліції особливого призначення "Беркут", після прийняття на службу в поліції пройшли атестування в установленому порядку та мають позитивний висновок атестаційних комісій", — повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко у відповідь на офіційний запит "Громадського".

Звільнити їх зі служби можуть лише на підставі обвинувального вироку, заявляють у поліції.

Втім юристка Євгенія Закревська, яка представляє інтереси потерпілих у справах Майдану зазначає, що вирок — це не єдина підстава для звільнення.

"Окремо порушення закону про міліцію, порушення присяги є підставою для звільнення, яке не вимагає отримання судового вироку. Такі звільнення потрібно було провести в перші місяці після вчинення правопорушень. Після того вже було декілька реорганізацій, де можна було юридично чисто без порушень не дозволити працювати особам, які були причетні до тих подій. Цього зроблено не було і це доводить те, що це свідома політика", — сказала Закревська.

Додамо, начальник управління спец розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк заявив, що більшість злочинів проти Майдану уже розслідувані.