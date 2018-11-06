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У київського метро вперше за 28 років з'явиться новий "голос"

Оновлені аудіооголошення зазвучать у столичній підземці упродовж двох тижнів
Упродовж наступних двох тижнів Київський метрополітен оновить україномовні аудіооголошення.
У київського метро вперше за 28 років з Фото: politeka.net

"Необхідність перезапису оголошень назріла давно. Відбулося перейменування станції "Петрівка" на "Почайну", диктора Миколи Петренка, з яким підприємство співпрацювало раніше, уже немає, деякі тексти потребують змін та осучаснення", – розповів радник начальника метрополітену Наталка Макогон.

Як зазначають у прес-службі, Метрополітен опрацював різні варіанти створення контенту. Основними важливими факторами були: можливість оперативної роботи з професійним обладнанням (зокрема запис, обробка голосу), незалежність від людського фактору, наявність авторських прав на продукт та якісний матеріал. Зрештою партнером в цьому стала компанія Tak Treba Production.

"Після розгляду низки пропозицій, ми зрозуміли, що найкраще звернутися до професіоналів та лідерів ринку у даному сегменті. Компанія погодилася на тривалий соціальний проект з метрополітеном на безкоштовній основі", – додав представник підземки.

Наразі створено базовий україномовний контент: назви станцій, попередження про закриття дверей, оголошення наступних зупинок тощо. У всіх поїздах ці записи з'являться упродовж двох наступних тижнів, починаючи з синьої лінії.

Англійський варіант, як і раніше, озвучуватиметься носієм мови.

"У ході підбору та тестування голосу, ми використали нашу базу дикторів та багаторічний досвід над різноплановими кампаніями для массового сприйняття. Цей неприбутковий проект – наша інвестиція у якісні зміни столиці та її інфраструктури", – пояснив директор компанії Tak Treba Production Дмитро Мельник.

Нагадаємо, 21 червня 2016 року помер генеральний директор Київського академічного театру ляльок Микола Петренко, який озвучував оголошення у столичному метрополітені.

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11 06 2018 21:27
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