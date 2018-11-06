У київського метро вперше за 28 років з'явиться новий "голос"

Упродовж наступних двох тижнів Київський метрополітен оновить україномовні аудіооголошення.

"Необхідність перезапису оголошень назріла давно. Відбулося перейменування станції "Петрівка" на "Почайну", диктора Миколи Петренка, з яким підприємство співпрацювало раніше, уже немає, деякі тексти потребують змін та осучаснення", – розповів радник начальника метрополітену Наталка Макогон.

Як зазначають у прес-службі, Метрополітен опрацював різні варіанти створення контенту. Основними важливими факторами були: можливість оперативної роботи з професійним обладнанням (зокрема запис, обробка голосу), незалежність від людського фактору, наявність авторських прав на продукт та якісний матеріал. Зрештою партнером в цьому стала компанія Tak Treba Production.

"Після розгляду низки пропозицій, ми зрозуміли, що найкраще звернутися до професіоналів та лідерів ринку у даному сегменті. Компанія погодилася на тривалий соціальний проект з метрополітеном на безкоштовній основі", – додав представник підземки.

Наразі створено базовий україномовний контент: назви станцій, попередження про закриття дверей, оголошення наступних зупинок тощо. У всіх поїздах ці записи з'являться упродовж двох наступних тижнів, починаючи з синьої лінії.

Англійський варіант, як і раніше, озвучуватиметься носієм мови.

"У ході підбору та тестування голосу, ми використали нашу базу дикторів та багаторічний досвід над різноплановими кампаніями для массового сприйняття. Цей неприбутковий проект – наша інвестиція у якісні зміни столиці та її інфраструктури", – пояснив директор компанії Tak Treba Production Дмитро Мельник.

Нагадаємо, 21 червня 2016 року помер генеральний директор Київського академічного театру ляльок Микола Петренко, який озвучував оголошення у столичному метрополітені.