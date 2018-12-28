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У київському дитсадку хлопчика вдарило струмом

Постраждалого хлопчика госпіталізували
У п'ятницю, 28 грудня, в столичному дитячому садку №104 одного з вихованців вдарило струмом.
У київському дитсадку хлопчика вдарило струмом Фото: unian.ua

За наявними даними, під час занять фізкультурою хлопчик 2013 року народження "доторкнувся спиною до відкритої електричної розетки",  повідомляє Київ Оперативний.

Зараз дитину госпіталізовано. Її стан не уточнюється.

У поліції інцидент поки не коментували.

Нагадаємо, у Франції рятувальники звільнили зі снігового полону дванадцятирічного хлопчика, який на 40 хвилин опинився під снігом гірської лавини.
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28 12 2018 12:36
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