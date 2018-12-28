CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ п'ятницю, 28 грудня, в столичному дитячому садку №104 одного з вихованців вдарило струмом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У київському дитсадку хлопчика вдарило струмом
Постраждалого хлопчика госпіталізували
Фото: unian.ua
За наявними даними, під час занять фізкультурою хлопчик 2013 року народження "доторкнувся спиною до відкритої електричної розетки", повідомляє Київ Оперативний.
Зараз дитину госпіталізовано. Її стан не уточнюється.
У поліції інцидент поки не коментували.
Нагадаємо, у Франції рятувальники звільнили зі снігового полону дванадцятирічного хлопчика, який на 40 хвилин опинився під снігом гірської лавини.
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