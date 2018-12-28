У київському дитсадку хлопчика вдарило струмом Постраждалого хлопчика госпіталізували

У п'ятницю, 28 грудня, в столичному дитячому садку №104 одного з вихованців вдарило струмом.

Фото: unian.ua

За наявними даними, під час занять фізкультурою хлопчик 2013 року народження "доторкнувся спиною до відкритої електричної розетки", повідомляє Київ Оперативний. Зараз дитину госпіталізовано. Її стан не уточнюється. У поліції інцидент поки не коментували. Нагадаємо, у Франції рятувальники звільнили зі снігового полону дванадцятирічного хлопчика , який на 40 хвилин опинився під снігом гірської лавини.

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