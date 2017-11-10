CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ дитсадку №131 в Голосіївському районі Києва сталося масове отруєння дітей.
Нагадаємо, у Львівській області шестеро людей отруїлися грибами, їх стан вкрай важкий.
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У київському дитсадку сталося масове отруєння - госпіталізовано восьмеро дітей
У дитячому саду виявили сальмонельоз
Фото: з відкритих джерел
"10 жовтня в ДППЗ з дитячої лікарні №2 нам повідомили, що до них надійшло 11 звернень від дітей, які відвідують дитячий садок №131. Вісім з них були госпіталізовані", – повідомляє Корреспондент.net з посиланням на керівника столичної Госпродуктпотребслужбы Олега Рубана.
За його інформацією, всі діти поступили з однаковими скаргами: блювотою, температурою і діареєю.
Після проведення аналізів у шести дітей виявили сальмонельоз. В результаті обстеження 70 осіб, які контактували з хворими, у одного з вихователів також виявили сальмонельоз.
На даний момент перевірка триває.
Нагадаємо, у Львівській області шестеро людей отруїлися грибами, їх стан вкрай важкий.
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11 10 2017 18:23 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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