CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУвечері в четвер, 19-го жовтня, у Києві чоловік потрапив під потяг метро.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У київському метро чоловік потрапив під потяг
33-річний мешканець Сумщини помер на місці від отриманих травм
Фото:lb.ua
Це сталося на перегоні між станціями "Гідропарк" і "Лівобережна", який лежить під відкритим небом, інформує ВВС.
Поліція повідомила, що 33-річний мешканець Сумщини помер на місці від отриманих травм. Правоохоронці отримали сигнал про інцидент близько 23 години.
За їхніми словами, відео з камер відеонагляду свідчать, що чоловік переліз через паркан та ходив по колії. Причини такої поведінки з'ясовують.
Порушене кримінальне провадження за статтею про самогубство.
Нагадаємо, що правоохоронці затримали молодого чоловіка, який вирішив прогулятись тунелем київського метро.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
20 10 2017 14:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Трагедія в Харкові: з'явилося відео моменту ДТП
- ФОТО У Великобританії зафіксували червоний місяць та сонце через потужний ураган, - ФОТОрепортаж
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа