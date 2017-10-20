У київському метро чоловік потрапив під потяг

33-річний мешканець Сумщини помер на місці від отриманих травм

Увечері в четвер, 19-го жовтня, у Києві чоловік потрапив під потяг метро.

Це сталося на перегоні між станціями "Гідропарк" і "Лівобережна", який лежить під відкритим небом, інформує ВВС.

Поліція повідомила, що 33-річний мешканець Сумщини помер на місці від отриманих травм. Правоохоронці отримали сигнал про інцидент близько 23 години.

За їхніми словами, відео з камер відеонагляду свідчать, що чоловік переліз через паркан та ходив по колії. Причини такої поведінки з'ясовують.

Порушене кримінальне провадження за статтею про самогубство.

Нагадаємо, що правоохоронці затримали молодого чоловіка, який вирішив прогулятись тунелем київського метро.