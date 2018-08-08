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У київському метро можуть встановити табло зі зворотним відліком

Наразі документ носить статус проекту
На всіх станціях київського метро планують встановити нові інформаційні табло, які покажуть час до прибуття наступного потяга.
У київському метро можуть встановити табло зі зворотним відліком Фото: з відкритих джерел

Відповідний проект рішення зареєстровано в Київській міськраді 3 серпня.

Згідно з проектом, до кінця 2019 року в метрополітені має бути встановлено інформаційну систему, яка дозволить бачити час до прибуття наступного потяга. Зазначається, що такі табло мають бути "встановлені над тунелями збоку прибуття потяга, крім випадків, де конструкційні особливості станцій ускладнюють зчитування інформації з такого табло".

Наразі документ носить статус проекту та перебуває на розгляді відповідної комісії.

Нагадаємо, що з 14 липня вартість проїзду в громадському транспорті Києва (метро, ​​тролейбуси, автобуси, трамваї, фунікулер і міська електричка) виросла до 8 гривень.

 

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08 08 2018 17:20
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