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У київському метро планують додатково встановити 320 камер відеоспостереження

На деяких станціях також планують встановити 40 камер у зонах проходження в тунелі і на наземних ділянках метро
У київському метро планують додатково встановити 320 камер відеоспостереження.
У київському метро планують додатково встановити 320 камер відеоспостереження Фото: itar-tass.com

Про це в коментарі виданню 44.ua повідомила прес-секретар КП "Київський метрополітен" Наталя Макогон.

"У рамках робіт з дообладнання системи відеоспостереження відеокамерами на входах і виходах 52 станцій планується встановити 320 камер. Також на станціях "Дніпро", "Хрещатик", "Золоті ворота", "Дорогожичі" та "Палац спорту" планується встановити 40 камер у зонах проходження в тунелі і на наземних дільницях метро", - зазначила Макогон.

Вона додала, що в рамках капітального ремонту станції "Святошин" передбачається обладнати станцію 36 камерами відеоспостереження.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявляв, що 2018 році кількість встановлених у столиці камер відеоспостереження має зрости до 10 тисяч. За інформацією Кличка, в столиці встановлюють інтелектуальні камери, які можуть розпізнавати обличчя людей і номери автомобілів. Такі камери встановлено в багатолюдних місцях, у школах, дитсадках, установах охорони здоров'я, на деяких станціях метро.

Повідомлялося, що інформація, яка надходить з камер, суттєво допомагає в роботі співробітникам правоохоронних органів.

Нагадаємо, покупцем двох застарілих вагонів Київського метрополітену став власник готельного бізнесу Міхаель Гальперін.

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19 01 2018 20:19
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