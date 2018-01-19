У київському метро планують додатково встановити 320 камер відеоспостереження
Про це в коментарі виданню 44.ua повідомила прес-секретар КП "Київський метрополітен" Наталя Макогон.
"У рамках робіт з дообладнання системи відеоспостереження відеокамерами на входах і виходах 52 станцій планується встановити 320 камер. Також на станціях "Дніпро", "Хрещатик", "Золоті ворота", "Дорогожичі" та "Палац спорту" планується встановити 40 камер у зонах проходження в тунелі і на наземних дільницях метро", - зазначила Макогон.
Вона додала, що в рамках капітального ремонту станції "Святошин" передбачається обладнати станцію 36 камерами відеоспостереження.
Раніше мер Києва Віталій Кличко заявляв, що 2018 році кількість встановлених у столиці камер відеоспостереження має зрости до 10 тисяч. За інформацією Кличка, в столиці встановлюють інтелектуальні камери, які можуть розпізнавати обличчя людей і номери автомобілів. Такі камери встановлено в багатолюдних місцях, у школах, дитсадках, установах охорони здоров'я, на деяких станціях метро.
Повідомлялося, що інформація, яка надходить з камер, суттєво допомагає в роботі співробітникам правоохоронних органів.
Нагадаємо, покупцем двох застарілих вагонів Київського метрополітену став власник готельного бізнесу Міхаель Гальперін.
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