У київському метро побили поліцейського

Потерпілий отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований

Двоє нетверезих уродженців міста Прилуки (Чернігівська область) уранці в понеділок побили поліцейського на станції метро "Арсенальна" Київського метрополітену.

Чоловіки хотіли потрапити у вестибюль станції до її відкриття (о 5-й годині 38 хвилин). Коли двері все ж були відкриті, чоловіки накинулися на поліцейського біля кас, повідомляє сайт поліції.

Після цього вони спробували втекти, але до поліцейського прийшла підмога, і бешкетників доставили в кімнату поліції.

Потерпілий співробітник отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження відповідно до ч. 2 ст. 345 - насильство стосовно співробітника правоохоронних органів. Начальник столичної поліції Андрій Крищенко пообіцяв, що бешкетники не залишаться безкарними.

Нагадаємо, що в Києві правоохоронці затримали трьох молодиків за поранення чоловіка, який заступився за кондуктора.