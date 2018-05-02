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У київському метро побили поліцейського

Потерпілий отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований
Двоє нетверезих уродженців міста Прилуки (Чернігівська область) уранці в понеділок побили поліцейського на станції метро "Арсенальна" Київського метрополітену.
У київському метро побили поліцейського Фото: з вільних джерел

Чоловіки хотіли потрапити у вестибюль станції до її відкриття (о 5-й годині 38 хвилин). Коли двері все ж були відкриті, чоловіки накинулися на поліцейського біля кас, повідомляє сайт поліції.

Після цього вони спробували втекти, але до поліцейського прийшла підмога, і бешкетників доставили в кімнату поліції.

Потерпілий співробітник отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження відповідно до ч. 2 ст. 345 - насильство стосовно співробітника правоохоронних органів. Начальник столичної поліції Андрій Крищенко пообіцяв, що бешкетники не залишаться безкарними.

Нагадаємо, що в Києві правоохоронці затримали трьох молодиків за поранення чоловіка, який заступився за кондуктора.

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05 02 2018 16:36
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