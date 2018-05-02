У київському метро побили поліцейського
Чоловіки хотіли потрапити у вестибюль станції до її відкриття (о 5-й годині 38 хвилин). Коли двері все ж були відкриті, чоловіки накинулися на поліцейського біля кас, повідомляє сайт поліції.
Після цього вони спробували втекти, але до поліцейського прийшла підмога, і бешкетників доставили в кімнату поліції.
Потерпілий співробітник отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження відповідно до ч. 2 ст. 345 - насильство стосовно співробітника правоохоронних органів. Начальник столичної поліції Андрій Крищенко пообіцяв, що бешкетники не залишаться безкарними.
Нагадаємо, що в Києві правоохоронці затримали трьох молодиків за поранення чоловіка, який заступився за кондуктора.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Заради видобутку вугілля у Німеччині знищили село із стародавнім собором, - ВІДЕО ФОТО
- ФОТО 2017 рік став рекордним для хмарочосів, - ІНФОГРАФІКА ФОТО
- ФОТО Нацгвардія і Міноборони отримали партію бронемашин "Варта", які відправляться в зону АТО, - ФОТО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа