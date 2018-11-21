У київському метро запустили "Потяг української ідентичності"
У вагонах одного з потягів "синьої" гілки київського метрополітену розміщено серію інформаційних постерів, які розповідають пасажирам про унікальні факти з історії, культури, побуту України та про її державний потенціал на початку ХХ століття, повідомляє "Укрінформ".
Крім того, з фото люди дізнаються, що саме небажання радянської влади відпустити Україну зі складу СРСР спричинило один із найбільших злочинів в історії людства - Голодомор-геноцид, об'єктом якого стала українська нація.
Як зазначила генеральний директор музею "Меморіал жертв Голодомору" Олеся Стесюк, українці погано обізнані про Голодомор, для багатьох цей геноцид і досі є історією про голод, який "виник через перегини на місцях у зв'язку з індустріалізацією".
Тому, вважає науковець, постала гостра потреба залучати нові формати подачі інформації, які б дозволили охопити максимальну аудиторію.
У КП повідомили, що потяг курсуватиме синьою гілкою до 10 грудня.
Нагадаємо, що львівське творче об’єднання Young&Hungry Production зняло соціальний відеоролик до акції "Свічка пам’яті".
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