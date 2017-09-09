У київському метро затримали чоловіка з шаблею та кинджалом

Пасажир розповів, що зброю купив для самозахисту

Столична поліція в межах всеукраїнської операції під умовною назвою "Зброя та вибухівка", що триває цими днями, затримала на станції метро "Лівобережна" чоловіка, який віз під курткою шаблю.

Як повідомляє прес-служба поліції, пасажир видався підозрілим і його зупинили для перевірки. У чоловіка знайшли металеві предмети, схожі на шаблю та кинджал.

Чоловік розповів, що зброю купив для самозахисту й віз її на реставрацію.

Дозвіл на носіння та зберігання кинджала у затриманого виявився простроченим, а шабля взагалі була незареєстрованою. Тому на нього склали адмінпротокол за ст. 192 КУпАП (порушення термінів перереєстрації зброї) і відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 263 КК (незаконне поводження зі зброєю). Предмети вилучили на експертизу.

Чоловікові може загрожувати до 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, понад дві з половиною тисячі різнокаліберних набоїв, автоматичну зброю, пістолети "Форт", "Бракнінг", Глок", "ТТ" і низку магазинів, споряджених різноманітними набоями зберігав у своєму будинку житель села Старі Петрівці Вишгородского району Київської області.