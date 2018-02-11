У київському парку батьки поховали урну з прахом немовляти
"Була виявлена плита 30 на 30 см, на ній було нанесене прізвище, ім'я та по-батькові, дата народження і дата смерті. На місце події викликали рятувальників, щоб перевірити, чи є там захоронення. У результаті під плитою знайшли урну невеличку. На ній був такий же напис, як на плиті", - повідомила речник поліції Києва Оксана Блищик в коментарі "Українській правді".
За її словами, наразі триває перевірка.
"Є дійсно реєстрація смерті такої дитини", - сказала Блищик.
Водночас, за даними джерел УП, правоохоронці вже встановили матір загиблої дитини, і вона незабаром даватиме пояснення у поліції.
За словами співрозмовника, складу кримінального злочину у цьому випадку немає, а дитина у віці приблизно кілька місяців померла ще у 2016 році.
Нагадаємо, що в Києві жінка спочатку викрала у колишнього чоловіка, а потім втопила своїх двох малолітніх дітей в озері в Дарницькому районі столиці. Підозрювану затримали, пізніше суд заарештував її на два місяці. Жінці повідомлено про підозру у навмисному вбивстві.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Відеоролик ЗСУ для вербування визнано одним із найкращих у світі
- ВІДЕО В Італії через негоду згоріли сотні автомобілів Maserati
- ФОТО У Керчі тисячі людей прийшли попрощатися з жертвами масового вбивства
- Стріт-арт війна в Україні. Чому право розфарбовувати стіни мають усі?Чому виник ажіотаж навколо муралів? Хто розпочав арт-війну через появу "стіни срачу" і графіті харківського художника Гамлета? Що таке вуличне мистецтво та чи є перспективи його розвитку в Україні?
- Переродження пластику в прикраси: Засновниця re-beau про вторсировину у моді та кругову економіку"Ми доносимо до людей просту ідею: вторинна сировина цінна, не викидайте сміття – це гроші, сортуйте!"