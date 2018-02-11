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У київському парку батьки поховали урну з прахом немовляти

Повідомляється, що складу кримінального злочину у цьому випадку немає
У парку Слави, що в центрі столиці правоохоронці виявили захоронення – урну з прахом дитини і саморобну надгробну плиту.
У київському парку батьки поховали урну з прахом немовляти Фото: з вільних джерел

"Була виявлена плита 30 на 30 см, на ній було нанесене прізвище, ім'я та по-батькові, дата народження і дата смерті. На місце події викликали рятувальників, щоб перевірити, чи є там захоронення. У результаті під плитою знайшли урну невеличку. На ній був такий же напис, як на плиті", - повідомила речник поліції Києва Оксана Блищик в коментарі "Українській правді".

За її словами, наразі триває перевірка.

"Є дійсно реєстрація смерті такої дитини", - сказала Блищик.

Водночас, за даними джерел УП, правоохоронці вже встановили матір загиблої дитини, і вона незабаром даватиме пояснення у поліції.

За словами співрозмовника, складу кримінального злочину у цьому випадку немає, а дитина у віці приблизно кілька місяців померла ще у 2016 році.

Нагадаємо, що в Києві жінка спочатку викрала у колишнього чоловіка, а потім втопила своїх двох малолітніх дітей в озері в Дарницькому районі столиці. Підозрювану затримали, пізніше суд заарештував її на два місяці. Жінці повідомлено про підозру у навмисному вбивстві.

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02 11 2018 16:17
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