У Київському зоопарку сталася пожежа
Як розповіли в ДСНС, 8 квітня о 18:01 до київських рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на території Київського зоопарку.
Загорілася крівля одноповерхової будівлі. Площа загоряння складала 60 кв.м.
"О 18:37 загоряння було локалізовано, а о 18:50 – ліквідовано. Загиблих та травмованих немає. Тварин з приміщення, де виникло загоряння евакуйовано. До гасіння залучалося 23 чоловіка особового складу та 4 одиниці техніки", – повідомили рятувальники.
Фото: dsns.gov.ua
Нагадаємо, в Англії 13 мавп-гусарів загинули в сафарі-парку Воберн у другій за останні два тижні масштабній пожежі в центрах для тварин у країні.
У Казахстані через прорив труби опалення в зоопарку загинули понад 50 тварин.
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