У Київському зоопарку сталася пожежа

У неділю, 8 квітня, на території Київського зоопарку сталася пожежа.

Як розповіли в ДСНС, 8 квітня о 18:01 до київських рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на території Київського зоопарку.

Загорілася крівля одноповерхової будівлі. Площа загоряння складала 60 кв.м.

"О 18:37 загоряння було локалізовано, а о 18:50 – ліквідовано. Загиблих та травмованих немає. Тварин з приміщення, де виникло загоряння евакуйовано. До гасіння залучалося 23 чоловіка особового складу та 4 одиниці техніки", – повідомили рятувальники.



Фото: dsns.gov.ua

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