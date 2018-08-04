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У Київському зоопарку сталася пожежа

Тварин евакуювали
У неділю, 8 квітня, на території Київського зоопарку сталася пожежа.
У Київському зоопарку сталася пожежа Фото: dsns.gov.ua

Як розповіли в ДСНС, 8 квітня о 18:01 до київських рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на території Київського зоопарку.

Загорілася крівля одноповерхової будівлі. Площа загоряння складала 60 кв.м.

"О 18:37 загоряння було локалізовано, а о 18:50 – ліквідовано. Загиблих та травмованих немає. Тварин з приміщення, де виникло загоряння евакуйовано. До гасіння  залучалося 23 чоловіка особового складу та 4 одиниці техніки", – повідомили рятувальники.


Фото: dsns.gov.ua

Нагадаємо, в Англії 13 мавп-гусарів загинули в сафарі-парку Воберн у другій за останні два тижні масштабній пожежі в центрах для тварин у країні.

У Казахстані через прорив труби опалення в зоопарку загинули понад 50 тварин.

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08 04 2018 21:00
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