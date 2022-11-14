У київських школах зимові канікули триватимуть довше

Міський голова Києва повідомив, що зимові канікули для київських школярів продовжено і тривати вони будуть до 27 січня.

Про це очільник міста Віталій Кличко написав у своєму Telegram.

"Щодо організації навчального процесу. Зимові канікули в столичних школах розпочнуться за графіком – з 26 грудня 2022 року. Але триватимуть місяць – до 27 січня 2023 року", – повідомив Кличко.

Міський голова також підкреслив, що у разі надзвичайної ситуації з київською енергосистемою, школи будуть використовуватися як пункти обігріву.

"У цей час школи опалюватимуть в мінімальному режимі для підтримки системи опалення. Вчителі, за бажанням, можуть піти на час канікул в оплачувану відпустку. У випадку надзвичайної ситуації в місті частина шкіл буде використовуватись для роботи пунктів обігріву", – сказав він.

Кличко також додав, що навчальний рік триватиме у столичних школах до першого липня – відповідно до закону.

Раніше повідомлялось, що заради економії світла Київ повністю відмовляється від тролейбусів.