У київських школах зимові канікули триватимуть довше
Про це очільник міста Віталій Кличко написав у своєму Telegram.
"Щодо організації навчального процесу. Зимові канікули в столичних школах розпочнуться за графіком – з 26 грудня 2022 року. Але триватимуть місяць – до 27 січня 2023 року", – повідомив Кличко.
Міський голова також підкреслив, що у разі надзвичайної ситуації з київською енергосистемою, школи будуть використовуватися як пункти обігріву.
"У цей час школи опалюватимуть в мінімальному режимі для підтримки системи опалення. Вчителі, за бажанням, можуть піти на час канікул в оплачувану відпустку. У випадку надзвичайної ситуації в місті частина шкіл буде використовуватись для роботи пунктів обігріву", – сказав він.
Кличко також додав, що навчальний рік триватиме у столичних школах до першого липня – відповідно до закону.
Раніше повідомлялось, що заради економії світла Київ повністю відмовляється від тролейбусів.
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