RSS
НОВИНИ

У київських школах зимові канікули триватимуть довше

Міський голова Києва повідомив, що зимові канікули для київських школярів продовжено і тривати вони будуть до 27 січня.
У київських школах зимові канікули триватимуть довше Фото: з вільних джерел

Про це очільник міста Віталій Кличко написав у своєму Telegram.

"Щодо організації навчального процесу. Зимові канікули в столичних школах розпочнуться за графіком – з 26 грудня 2022 року. Але триватимуть місяць до 27 січня 2023 року", повідомив Кличко.

Міський голова також підкреслив, що у разі надзвичайної ситуації з київською енергосистемою, школи будуть використовуватися як пункти обігріву.

"У цей час школи опалюватимуть в мінімальному режимі для підтримки системи опалення. Вчителі, за бажанням, можуть піти на час канікул в оплачувану відпустку. У випадку надзвичайної ситуації в місті частина шкіл буде використовуватись для роботи пунктів обігріву", сказав він.

Кличко також додав, що навчальний рік триватиме у столичних школах до першого липня відповідно до закону.

Раніше повідомлялось, що заради економії світла Київ повністю відмовляється від тролейбусів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 11 2022 18:12
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
СТАТТІ
Містика не допомогла рашистам утримати Херсон. Як російські нащадки німецьких нацистів знов перевершили вчителів

Містика не допомогла рашистам утримати Херсон. Як російські нащадки німецьких нацистів знов перевершили вчителів

Успіх України в Херсоні – стратегічний та логістичний тріумф. Про HIMARS

Успіх України в Херсоні – стратегічний та логістичний тріумф. Про HIMARS'и, Керченський міст та про те, як розвиватиметься війна – Філліпс О’Брайен

Геніальний Banksy підтримав Україну та українців новими графіті. П

Геніальний Banksy підтримав Україну та українців новими графіті. П'ятірка його найкращих творів про війну

Україна сигналізує, що продовжуватиме наступ. Логіка війни – рухатися вперед – New York Times

Україна сигналізує, що продовжуватиме наступ. Логіка війни – рухатися вперед – New York Times

путін може триматися за владу, але міф його геополітичного генія мертвий. Коли це відчує політична еліта рф, він приречений – Марк Галеотті

путін може триматися за владу, але міф його геополітичного генія мертвий. Коли це відчує політична еліта рф, він приречений – Марк Галеотті

Нам потрібно визначити, як виглядає перемога демократій. Слід поховати раз і назавжди глобалістську ідеологію – Ендрю Міхта

Нам потрібно визначити, як виглядає перемога демократій. Слід поховати раз і назавжди глобалістську ідеологію – Ендрю Міхта

30 років, як Україна знищила російський рубль. 15 століть від керчинських монет до сучасної гривні

30 років, як Україна знищила російський рубль. 15 століть від керчинських монет до сучасної гривні

Кремлівські пропагандони в прямому ефірі: істерика через проміжні вибори у США – Джулія Девіс

Кремлівські пропагандони в прямому ефірі: істерика через проміжні вибори у США – Джулія Девіс

Світовий конгрес українців пів віку тому і сьогодні. Досвід захисту Стуса та Чорновіла став у нагоді, аби достукатися до світу

Світовий конгрес українців пів віку тому і сьогодні. Досвід захисту Стуса та Чорновіла став у нагоді, аби достукатися до світу

росіяни виводять війська, щоб зберегти їх. Паралельно намагаються керувати поганими новинами – військові експерти

росіяни виводять війська, щоб зберегти їх. Паралельно намагаються керувати поганими новинами – військові експерти

Примарний відступ з Херсону і вкрадені мощі: війна обману в Україні – New York Times

Примарний відступ з Херсону і вкрадені мощі: війна обману в Україні – New York Times

З правого берега Дніпра – на лівий бік кордону. росіяни вкотре в історії вдаються до втечі доброї волі з мішком награбованого

З правого берега Дніпра – на лівий бік кордону. росіяни вкотре в історії вдаються до втечі доброї волі з мішком награбованого

Український борщ з присмаком зради. Як і чому іранська томатна паста восени з

Український борщ з присмаком зради. Як і чому іранська томатна паста восени з'явилася на полицях магазинів

Про Херсон та лінії перешкод на окупованих територіях. Для політичних цілей чи військових створює їх російська армія – задається питанням Мік Раян

Про Херсон та лінії перешкод на окупованих територіях. Для політичних цілей чи військових створює їх російська армія – задається питанням Мік Раян

Війна за мізки. Як і чому відключення електрики стали черговим плацдармом для російського ІПСО

Війна за мізки. Як і чому відключення електрики стали черговим плацдармом для російського ІПСО

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.