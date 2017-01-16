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У Киргизстані в районі дачного містечка розбився вантажний Boeing: є жервти

В результаті падіння загорілися два будинки
Вантажний Boeing 747 компанії Turkish Airlines рейсом Гонконг - Бішкек впав біля аеропорту киргизької столиці вранці в понеділок.
У Киргизстані в районі дачного містечка розбився вантажний Boeing: є жервти Фото: ria.ru

За даними МНС Киргизії, літак впав в районі дачного містечка в околицях аеропорту. В результаті падіння загорілися два будинки, повідомляють "РИА Новости".

Три члени екіпажу загинули в результаті аварії, ще один член екіпажу вижив. Також жертвами катастрофи стали дев'ять дорослих і шість дітей, які проживали в дачному містечку.

Двоє дорослих і троє дітей постраждали, вони госпіталізовані з численними травмами.

Пізніше стало відомо, що під час аварії загинули не менше 30 людей.

Кількість загиблих і постраждалих встановлюється.

Нагадаємо, що 25 грудня у Росії після вильоту з Сочі літак Ту-154 з військовим оркестром, військовослужбовцями та журналістами впав у Чорне море.

Рятувальники виявили тіла декількох загиблих в районі катастрофи Ту-154. Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за фактом аварії літака Міноборони.

Відзначається, що можливою причиною катастрофи Ту-154 у Чорному морі могли бути технічний стан або помилка пілотів.

Втім, фахівці переконані, що помилка пілотування не могла стати причиною катастрофи літака Ту-154 Міністерства оборони Росії.

Згодом у Чорному морі виявили фюзеляж літака Міноборони, а в ході пошукових робіт водолази виявили один з бортових самописців на місці катастрофи російського літака, що впав у Чорне море.

 

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16 01 2017 07:10
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