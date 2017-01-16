У Киргизстані в районі дачного містечка розбився вантажний Boeing: є жервти
За даними МНС Киргизії, літак впав в районі дачного містечка в околицях аеропорту. В результаті падіння загорілися два будинки, повідомляють "РИА Новости".
Три члени екіпажу загинули в результаті аварії, ще один член екіпажу вижив. Також жертвами катастрофи стали дев'ять дорослих і шість дітей, які проживали в дачному містечку.
Двоє дорослих і троє дітей постраждали, вони госпіталізовані з численними травмами.
Пізніше стало відомо, що під час аварії загинули не менше 30 людей.
Кількість загиблих і постраждалих встановлюється.
Нагадаємо, що 25 грудня у Росії після вильоту з Сочі літак Ту-154 з військовим оркестром, військовослужбовцями та журналістами впав у Чорне море.
Рятувальники виявили тіла декількох загиблих в районі катастрофи Ту-154. Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за фактом аварії літака Міноборони.
Відзначається, що можливою причиною катастрофи Ту-154 у Чорному морі могли бути технічний стан або помилка пілотів.
Втім, фахівці переконані, що помилка пілотування не могла стати причиною катастрофи літака Ту-154 Міністерства оборони Росії.
Згодом у Чорному морі виявили фюзеляж літака Міноборони, а в ході пошукових робіт водолази виявили один з бортових самописців на місці катастрофи російського літака, що впав у Чорне море.
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