У Киргизстані внаслідок зсуву під завалами опинились 24 людини
"Сьогодні вранці, 29 квітня 2017 року, в селі Апу сільського округу Зергер зійшов зсув приблизним загальним обсягом 1 млн куб. м. За попередніми даними, грязьові маси накрили 6-7 житлових будинків", - повідомляє місцеве видання Turmush з посиланням на МНС.
Фото: turmush
Згідно з опублікованою інформацією, на місце виїхала група рятувальників у кількості 33 осіб, а також члени Комісії з цивільного захисту. На місце відправлено вантажну машину з 30 п'ятимісцевими наметами, 30 комплектами гігієнічних засобів, а також 30 столовими наборами.
За попередніми даними, 24 особи, які проживали на небезпечному схилі гори, в момент сходу зсуву перебували вдома. Власників будинків у березні 2017 року вже попереджали працівники МНС про необхідність переїзду до більш безпечного місця, оскільки існувала загроза зсувів.
Нагадаємо, на початку квітня внаслідок селевого потоку та повені на південному заході Колумбії загинули близько 300 людей. За даними армії, принаймні 400 людей отримали поранення і 200 пропали без вісті в столиці провінції Путумайо.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків