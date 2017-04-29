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У Киргизстані внаслідок зсуву під завалами опинились 24 людини

За попередніми даними, грязьові маси накрили 6-7 житлових будинків
В Ошській області на півдні Киргизстану зсув зійшов на житлові будинки, під грязьовими масами опинилися 24 особи.
У Киргизстані внаслідок зсуву під завалами опинились 24 людини Фото: turmush

"Сьогодні вранці, 29 квітня 2017 року, в селі Апу сільського округу Зергер зійшов зсув приблизним загальним обсягом 1 млн куб. м. За попередніми даними, грязьові маси накрили 6-7 житлових будинків", - повідомляє місцеве видання Turmush з посиланням на МНС.


Фото: turmush

Згідно з опублікованою інформацією, на місце виїхала група рятувальників у кількості 33 осіб, а також члени Комісії з цивільного захисту. На місце відправлено вантажну машину з 30 п'ятимісцевими наметами, 30 комплектами гігієнічних засобів, а також 30 столовими наборами.

За попередніми даними, 24 особи, які проживали на небезпечному схилі гори, в момент сходу зсуву перебували вдома. Власників будинків у березні 2017 року вже попереджали працівники МНС про необхідність переїзду до більш безпечного місця, оскільки існувала загроза зсувів.

Нагадаємо, на початку квітня внаслідок селевого потоку та повені на південному заході Колумбії загинули близько 300 людей. За даними армії, принаймні 400 людей отримали поранення і 200 пропали без вісті в столиці провінції Путумайо.

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29 04 2017 15:08
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