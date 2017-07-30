У Кишиневі люди вийшли з протестами проти змішаної системи виборів: вимагали відставки Додона

За інформацією поліції, в акції протесту взяли участь близько 800 осіб

Кількасот осіб взяли участь у неділю в акції протесту перед будівлею парламенту Молдови: маніфестанти вимагають скасування змішаної системи парламентських виборів.

Організаторами мітингу виступили опозиційні позапарламентські партії "Гідність і правда" (керівник Андрій Нестасе), "Дія і солідарність" (голова Майя Санду) і парламентська Ліберально-демократична партія (Віорел Чиботару), повідомляє "Укрінформ".

Як поінформував глава Генерального інспекторату поліції Молдови Олександру Пинзарь, в акції протесту взяли участь близько 800 осіб, інцидентів ніяких не зафіксовано. Після основної частини мітингу маніфестанти пройшлися маршем до будівлі Генеральної прокуратури, резиденції президента Молдови і офісу Партії соціалістів.

За інформацією "Інтерфаксу", маніфестанти встали перед офісом ПСРМ і вигукували гасло "Відставка", "Євросоюз – не дай грошей мафії!".

Піднявшись на ганок будівлі ПСРМ, лідер опозиційної позапарламентської партії "Дія і солідарність" Майя Санду сказала в мегафон, що "Додон – президент Плахотнюка (Влад Плахотнюк, голова правлячої в Молдові Демократичної партії, – ред.), а не наш президент". Вона закликала маніфестантів скандувати гасло "Геть – Додон!".

На завершення мітингу, пише "Укрінформ", учасники протесту одноголосно прийняли резолюцію, в якій вимагають від Євросоюзу застосувати санкції щодо депутатів парламенту Молдови від Демократичної партії, Європейської Народної партії та Партії соціалістів, які проголосували за введення в країні змішаної системи парламентських виборів. Згідно з резолюцією, чергова акція протесту відбудеться у вересні.

Лідер партії "Гідність і правда" Андрій Нестасе закликав громадян та представників зарубіжної діаспори взяти участь у вересневих акціях протесту.

Нагадаємо, 20 липня парламент Молдови більшістю голосів прийняв закон про перехід від пропорційної (за партійними списками) до змішаної системи парламентських виборів. За прийняття законопроекту проголосували представники правлячої коаліції на чолі з Демократичною партією, депутати від Європейської Народної партії та Партії соціалістів (всього 74 депутати зі 101). Згідно з документом, на чергових парламентських виборах, запланованих на осінь 2018 року, 50 депутатів парламенту обиратимуться за партійними списками, а решта 51 – по одномандатних округах.

Раніше в Молдові вже відбувалися акції протесту, пов'язані з питанням зміни виборчої системи.