Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Кишиневі люди вийшли з протестами проти змішаної системи виборів: вимагали відставки Додона

За інформацією поліції, в акції протесту взяли участь близько 800 осіб
Кількасот осіб взяли участь у неділю в акції протесту перед будівлею парламенту Молдови: маніфестанти вимагають скасування змішаної системи парламентських виборів.
У Кишиневі люди вийшли з протестами проти змішаної системи виборів: вимагали відставки Додона Фото: twitter.com/DonnachaDCU

Організаторами мітингу виступили опозиційні позапарламентські партії "Гідність і правда" (керівник Андрій Нестасе), "Дія і солідарність" (голова Майя Санду) і парламентська Ліберально-демократична партія (Віорел Чиботару), повідомляє "Укрінформ".

Як поінформував глава Генерального інспекторату поліції Молдови Олександру Пинзарь, в акції протесту взяли участь близько 800 осіб, інцидентів ніяких не зафіксовано. Після основної частини мітингу маніфестанти пройшлися маршем до будівлі Генеральної прокуратури, резиденції президента Молдови і офісу Партії соціалістів.

За інформацією "Інтерфаксу", маніфестанти встали перед офісом ПСРМ і вигукували гасло "Відставка", "Євросоюз – не дай грошей мафії!".

Піднявшись на ганок будівлі ПСРМ, лідер опозиційної позапарламентської партії "Дія і солідарність" Майя Санду сказала в мегафон, що "Додон – президент Плахотнюка (Влад Плахотнюк, голова правлячої в Молдові Демократичної партії, – ред.), а не наш президент". Вона закликала маніфестантів скандувати гасло "Геть – Додон!".

На завершення мітингу, пише "Укрінформ", учасники протесту одноголосно прийняли резолюцію, в якій вимагають від Євросоюзу застосувати санкції щодо депутатів парламенту Молдови від Демократичної партії, Європейської Народної партії та Партії соціалістів, які проголосували за введення в країні змішаної системи парламентських виборів. Згідно з резолюцією, чергова акція протесту відбудеться у вересні.

Лідер партії "Гідність і правда" Андрій Нестасе закликав громадян та представників зарубіжної діаспори взяти участь у вересневих акціях протесту.

Нагадаємо, 20 липня парламент Молдови більшістю голосів прийняв закон про перехід від пропорційної (за партійними списками) до змішаної системи парламентських виборів. За прийняття законопроекту проголосували представники правлячої коаліції на чолі з Демократичною партією, депутати від Європейської Народної партії та Партії соціалістів (всього 74 депутати зі 101). Згідно з документом, на чергових парламентських виборах, запланованих на осінь 2018 року, 50 депутатів парламенту обиратимуться за партійними списками, а решта 51 – по одномандатних округах.

Раніше в Молдові вже відбувалися акції протесту, пов'язані з питанням зміни виборчої системи.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 07 2017 19:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.