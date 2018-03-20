CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ одному з магазинів у Кишиневі (Молдова) на вулиці Матеєвича прогримів вибух.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Кишиневі покупець підірвав гранату в магазині: дві особи загинули
За попередньою інформацією, покупець підірвав гранату, виходячи з магазину
Фото: publika.md
За наявною інформацією, дві особи загинули, ще двох - поранено, передає місцеве видання publika.md.
На цей момент на місці події перебувають рятувальники і правоохоронні органи. Територія поблизу магазину оточена.
За попередньою інформацією, покупець підірвав гранату, виходячи з магазину після покупки сигарет.
Серед загиблих продавчиня і один чоловік. Ще двоє постраждалих в момент вибуху перебували в магазині.
Нагадаємо, що в залі ігрових автоматів у місті Кам'янське Дніпропетровської області стався вибух, у результаті якого постраждали двоє людей.
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20 03 2018 12:39 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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