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У Кишиневі покупець підірвав гранату в магазині: дві особи загинули

За попередньою інформацією, покупець підірвав гранату, виходячи з магазину
В одному з магазинів у Кишиневі (Молдова) на вулиці Матеєвича прогримів вибух.
У Кишиневі покупець підірвав гранату в магазині: дві особи загинули Фото: publika.md

За наявною інформацією, дві особи загинули, ще двох - поранено, передає місцеве видання publika.md.

На цей момент на місці події перебувають рятувальники і правоохоронні органи. Територія поблизу магазину оточена.

За попередньою інформацією, покупець підірвав гранату, виходячи з магазину після покупки сигарет.

Серед загиблих продавчиня і один чоловік. Ще двоє постраждалих в момент вибуху перебували в магазині.

Нагадаємо, що в залі ігрових автоматів у місті Кам'янське Дніпропетровської області стався вибух, у результаті якого постраждали двоє людей.

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20 03 2018 12:39
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