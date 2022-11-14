ПОЛІТИКА НОВИНИВ поліції заявили, що учасники акції не підкорялися вказівкам представників силових структур, і цього разу їхніми діями керували організатори та треті особи.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Кишиневі затримали понад 60 учасників антиурядового протесту
Фото: eurointegration.com.ua
У Молдові під час антиурядової акції, організованої партією «Шор», поліцейські затримали 63 особи з підозрілою поведінкою за спроби влаштувати провокації на адресу правоохоронців та дестабілізувати ситуацію.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє NewsMaker.
З-поміж усіх затриманих – 39 були неповнолітніми.
"Мали місце порушення закону та провокації як стосовно правоохоронних органів, так і громадян. Учасники не підкорялися вказівкам представників силових структур, і цього разу їхніми діями керували організатори та треті особи", – заявили в поліції.
Також поліція стверджує, що демонстранти створили хаос на головному проспекті столиці Молдови, перешкоджаючи руху громадського транспорту та автомобілів з пріоритетним режимом руху, зокрема машин швидкої допомоги.
Правоохоронці зазначили, що у протесті партії "Шор", який пройшов у центрі Кишинева, взяли участь 3600 осіб, а не 60 тисяч, як заявили організатори.
Раніше повідомлялось, що Молдова звернеться за допомогою до Румунії, якщо конфлікт в Україні пошириться на її територію, а відносини з російською федерацією погіршаться.
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