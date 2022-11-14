У Кишиневі затримали понад 60 учасників антиурядового протесту

У Молдові під час антиурядової акції, організованої партією «Шор», поліцейські затримали 63 особи з підозрілою поведінкою за спроби влаштувати провокації на адресу правоохоронців та дестабілізувати ситуацію.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NewsMaker.

З-поміж усіх затриманих – 39 були неповнолітніми.

"Мали місце порушення закону та провокації як стосовно правоохоронних органів, так і громадян. Учасники не підкорялися вказівкам представників силових структур, і цього разу їхніми діями керували організатори та треті особи", – заявили в поліції.

Також поліція стверджує, що демонстранти створили хаос на головному проспекті столиці Молдови, перешкоджаючи руху громадського транспорту та автомобілів з пріоритетним режимом руху, зокрема машин швидкої допомоги.

Правоохоронці зазначили, що у протесті партії "Шор", який пройшов у центрі Кишинева, взяли участь 3600 осіб, а не 60 тисяч, як заявили організатори.