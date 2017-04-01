У Китаї 11 дітей отримали ножові поранення

За даними поліції, отримані дітьми травми не є небезпечними для життя

У Китаї 41-річний чоловік скоїв напад на 11 вихованців дошкільного закладу.

Інцидент стався в місті Писян, розташованому на півдні-заході Китаю в провінції Гуансі.

"Людина з ножем переліз через стіну дитячого саду і напав на 11 вихованців. За даними поліції, всі діти доставлені до лікарні, але отримані ними травми не є небезпечними для життя", - повідомляє Центральне телебачення Китаю.

На даний момент злочинець затриманий, ним виявився 41-річний громадянин КНР. Зараз поліція встановлює його мотиви.

Нагадаємо, у китайській провінції Сичуань глава бюро землі та ресурсів міста Паньчжихуа вистрілив у мера і лідера компартії міста, після чого вкоротив собі життя.