CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Китаї 41-річний чоловік скоїв напад на 11 вихованців дошкільного закладу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Китаї 11 дітей отримали ножові поранення
За даними поліції, отримані дітьми травми не є небезпечними для життя
Фото: ТСН
Інцидент стався в місті Писян, розташованому на півдні-заході Китаю в провінції Гуансі.
"Людина з ножем переліз через стіну дитячого саду і напав на 11 вихованців. За даними поліції, всі діти доставлені до лікарні, але отримані ними травми не є небезпечними для життя", - повідомляє Центральне телебачення Китаю.
На даний момент злочинець затриманий, ним виявився 41-річний громадянин КНР. Зараз поліція встановлює його мотиви.
Нагадаємо, у китайській провінції Сичуань глава бюро землі та ресурсів міста Паньчжихуа вистрілив у мера і лідера компартії міста, після чого вкоротив собі життя.
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