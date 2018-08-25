У Китаї через пожежу в готелі загинули 18 людей

Промайнуло близько 2/3 цього року і вже можна підвести перші підсумки в його оцінці, а також визначити ті події, за якими потрібно слідкувати цієї осені

Після травми хребта, втрати ноги або руки вчишся жити по-новому. Такі звичні речі, як налити воду у склянку чи випити чаю, спуститися чи піднятися по сходах з багатоповерхівки забирають значно більше часу, ніж раніше або й взагалі стають неможливими