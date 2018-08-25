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У Китаї через пожежу в готелі загинули 18 людей

Триває розслідування причин пожежі
Унаслідок пожежі в китайському Харбіні загинули 18 осіб.
У Китаї через пожежу в готелі загинули 18 людей Фото: news.cn

Пожежа сталася в суботу вранці в готелі з гарячими джерелами в харбінському районі Сонбей, повідомляє "Сіньхуа".

Наразі триває розслідування причин пожежі, а також рятувальні роботи.

Нагадаємо, що в п'ятницю ввечері в Мукачеві сталася пожежа на складах "Нової пошти" на вулиці Кооперативна, 4.

 

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25 08 2018 13:55
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