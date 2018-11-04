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У Китаї через вибух авто 13 людей поранені та семеро зникли безвісти

Вибухнуло авто для перевезення вибухонебезпечних вантажів
Внаслідок вибуху автомобіля у китайському місті Шанло провінції Шеньсі 13 людей постраждали та 7 зникли безвісти.
У Китаї через вибух авто 13 людей поранені та семеро зникли безвісти Фото: з вільних джерел

Усіх постраждалих доправили у місцеві лікарні, - повідомляє HSW.

Як повідомляє видання, вибухнуло авто для перевезення вибухонебезпечних вантажів. За попередніми даними, вибухнув небезпечний пристрій, який перевозили у транспорті.

На місці події працюють правоохоронці, пожежники та медики. Для розслідування причин аварії створили спеціальну робочу групу.

Нагадаємо, семеро дітей і троє дорослих загинули унаслідок падіння шкільного автобусу в яр у передгір’ї Гімалаїв в Індії.
 

 

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11 04 2018 08:25
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