У Китаї через вибух на хімзаводі загинула людина

У Східному Китаї стався вибух на хімічному заводі, в результаті одна людина загинула, шестеро зазнали поранень, один зник безвісти.

Про це повідомляє Сіньхуа.

"На хімзаводі, розташованому в місцевій зоні економічного розвитку, вибух стався близько 10:50 ранку під час капітального ремонту на заводі. Аварія призвела до загибелі однієї людини, шестеро були доправлені в лікарню з пораненнями, двоє з них - з тяжкими, один зник безвісти", - йдеться у повідомленні.

Причини аварії з'ясовуються.

Нагадаємо, у четвер у федеральній землі Верхня Австрія стався вибух на складі боєприпасів.