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У Китаї через вибух на хімзаводі загинула людина

Ще одна зникла безвісти
У Східному Китаї стався вибух на хімічному заводі, в результаті одна людина загинула, шестеро зазнали поранень, один зник безвісти.
У Китаї через вибух на хімзаводі загинула людина Фото: AFP

Про це повідомляє Сіньхуа.

"На хімзаводі, розташованому в місцевій зоні економічного розвитку, вибух стався близько 10:50 ранку під час капітального ремонту на заводі. Аварія призвела до загибелі однієї людини, шестеро були доправлені в лікарню з пораненнями, двоє з них - з тяжкими, один зник безвісти", - йдеться у повідомленні.

Причини аварії з'ясовуються.

Нагадаємо, у четвер у федеральній землі Верхня Австрія стався вибух на складі боєприпасів.

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03 02 2018 16:21
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