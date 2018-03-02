CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Східному Китаї стався вибух на хімічному заводі, в результаті одна людина загинула, шестеро зазнали поранень, один зник безвісти.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Китаї через вибух на хімзаводі загинула людина
Ще одна зникла безвісти
Фото: AFP
Про це повідомляє Сіньхуа.
"На хімзаводі, розташованому в місцевій зоні економічного розвитку, вибух стався близько 10:50 ранку під час капітального ремонту на заводі. Аварія призвела до загибелі однієї людини, шестеро були доправлені в лікарню з пораненнями, двоє з них - з тяжкими, один зник безвісти", - йдеться у повідомленні.
Причини аварії з'ясовуються.
Нагадаємо, у четвер у федеральній землі Верхня Австрія стався вибух на складі боєприпасів.
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03 02 2018 16:21 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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