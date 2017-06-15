У Китаї через вибух в дитсадку загинули семеро осіб, - ВІДЕО

Поки не відомо, чи був вибух навмисним, чи це - нещасний випадок

У Китаї у дитсадку стався вибух, 7 осіб загинуло та 59 осіб отримали травми.

"Сім людей були вбиті та 59 поранено під час вибуху біля передніх воріт дитячого садка в східному Китаї, коли родичі забирали своїх дітей в кінці дня", - повідомляє AP з посиланням на інформацію від місцевої влади.

Згідно з інформацією видання, поки не відомо, чи був вибух навмисним, чи це - нещасний випадок. Посадові особи поліції вже почали розслідування, на місці також працюють медики, постраждалих забирають карети швидкої допомоги.

Зазначимо, що Китай жорстко контролює вогнепальну зброю, і більшість атак здійснюється з використанням ножів, сокир або саморобних вибухових речовин.

Як повідомляв iPress.ua, шестеро жертв проливних дощів нарахували в китайській провінції Хубей, яка знаходиться в центрі країни.