У Китаї через вибух в дитсадку загинули семеро осіб, - ВІДЕО
"Сім людей були вбиті та 59 поранено під час вибуху біля передніх воріт дитячого садка в східному Китаї, коли родичі забирали своїх дітей в кінці дня", - повідомляє AP з посиланням на інформацію від місцевої влади.
Згідно з інформацією видання, поки не відомо, чи був вибух навмисним, чи це - нещасний випадок. Посадові особи поліції вже почали розслідування, на місці також працюють медики, постраждалих забирають карети швидкої допомоги.
Зазначимо, що Китай жорстко контролює вогнепальну зброю, і більшість атак здійснюється з використанням ножів, сокир або саморобних вибухових речовин.
Як повідомляв iPress.ua, шестеро жертв проливних дощів нарахували в китайській провінції Хубей, яка знаходиться в центрі країни.
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