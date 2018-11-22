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У Китаї чоловік в'їхав у натовп дітей біля початкової школи: п'ятеро загиблих

Водія затримали, він перебуває під вартою
У місті Хулудао китайської провінції Ляонін автомобіль скоїв наїзд на групу дітей біля однієї з початкових шкіл.
У Китаї чоловік в Фото: з вільних джерел

Унаслідок аварії п'ятеро школярів загинули і ще 18 постраждали. Вік загиблих і потерпілих не уточнюється, повідомляє АР.

За інформацією Wdam машина рухалася по зустрічній смузі і на повній швидкості врізалася у дітей і підлітків, які переходили через дорогу біля навчального закладу.

Правоохоронцям вдалося затримати водія. Наразі він під вартою. Однак, чому скоїв наїзд на дітей, поки не відомо.

Видання зазначає, що в Китаї останнім часом подібні випадки - часте явище. Так, в минулого місяця чоловік наїхав на натовп пішоходів у східному місті Нінбо, убивши при цьому двох людей і поранивши 16. У вересні 11 осіб було вбито і 44 госпіталізовані після того, як чоловік рушив у їх сторону на позашляховику.

Найбільш поширені мотивації для здійснення подібного - психічні захворювання, відчуження від суспільства або бажання залагодити помилки.

Нагадаємо, що у великій аварії за участю 31 автомобіля в провінції Ганьсу на північному заході Китаю загинули не менш ніж 15 осіб.

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22 11 2018 11:16
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