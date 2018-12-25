У Китаї чоловік викрав автобус і скерував його в натовп, загинули п'ятеро людей

У Китаї озброєний ножем чоловік викрав автобус і скерував його у натовп.

В результаті події загинули п'ятеро людей, зокрема співробітник поліції. Ще 21 людина отримала травми, повідомляє South China Morning Post.

Це сталося близько 15:20 за місцевим часом у міському окрузі Лун'янь на південному сході Китаю. Автобус не намагався гальмувати, розповіли свідки.

Після зіткнення з машини вийшов чоловік з ножем. Його затримали співробітники поліції. Мотиви дій водія наразі не встановлені.

Також, 20 грудня в західнонімецькому місті Реклінгхаузен автомобіль в’їхав в автобусну зупинку, внаслідок чого постраждали 10 людей.