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У Китаї дітям запропонували відчути ефект від наркотиків з допомогою віртуальної реальності

Користувачі в Інтернеті розділилися на два табори щодо доцільності такої ідеї
На півдні Китаю в рамках серії заходів, присвячених Міжнародному дню ООН по боротьбі з наркотиками, дітям показували наслідки від вживання наркотиків за допомогою окулярів віртуальної реальності.
У Китаї дітям запропонували відчути ефект від наркотиків з допомогою віртуальної реальності Фото: yaplakal.com

У Китаї придумали цікавий спосіб позбавити дітей від наркотиків. Їм одягали гарнітуру VR, яка дозволяє дивитися відео з повним ефектом занурення, повідомляє Mashable.

Відео, яке їм показували, було наповнене психоделічними квітами і закрученими формами. Приблизно так виглядає світ, коли людина приймає психоделічні наркотики, кажуть на заході.

Цей метод працював на багатьох дітей: "Я відчуваю, як моє тіло тремтить і мені дуже незручно", - говорить маленький хлопчик одразу після перегляду відео.

Інша дівчинка додає, що "дуже боїться".

"Віртуальні наркотики" дали спробувати і студентам зі школи неподалік. Вони отримали гарнітуру, щоб "випробувати небезпеки наркотиків".

"Я думаю, що це відчуття, яке ви відчуваєте, коли приймаєте наркотики. Це жахливо", - сказав студент.

Але користувачі в інтернеті розділилися на два табори. Одні вважають, що це безглуздо і не запобіжить появі у дітей бажання спробувати наркотики, інші вважають, що це корисно, адже знаючи як буде погано, у них на психологічному рівні сформується погане ставлення до наркотиків.

Нагадаємо, що американській стартап Amber Garage представив картонний аналог окулярів доповненої реальності HoloKit.

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