У Китаї народилися перші діти з відредагованим геномом
Згідно з опублікованими в мережі документами, Південний університет науки і технологій в Шеньчжені свого часу шукав сімейні пари, готові відредагувати ДНК своїх майбутніх дітей. Йдеться про видалення гена CCR5, щоб забезпечити захист від ВІЛ, холери та віспи, повідомляє Technology Review.
Поки точно невідомо, чи призвів експеримент до появи дітей. Керівник проекту Хе Цзяньхуей відмовився від коментарів, однак пізніше заявив, що в однієї з пар, що брала участь в експерименті, народилися дівчатка-близнята, відзначає Telegraph.
Якщо народження перших "відредагованих" немовлят вдасться підтвердити, це стане великим проривом для китайської науки і медицини в цілому. У багатьох сенсах це досягнення буде означати більше ніж розробка екстракорпорального запліднення. Проте, китайські вчені, безсумнівно, піддадуться критиці з боку фахівців з біоетики. Наприклад, їм можуть звинуватити створення "дизайнерських дітей".
Передбачаючи критику, Хе заявив, що його дослідження спрямовані на лікування і профілактику хвороб, а не на виробництво немовлят із заданими властивостями.
Пом'якшити реакцію на експерименти також повинна інформаційно-пропагандистська кампанія, що стартувала в Китаї. Вона включає опитування громадської думки. Наприклад, з 4700 опитаних китайців, включаючи ВІЛ-позитивних респондентів, близько 60% висловилися за створення дітей з вродженим імунітетом до вірусу.
Етичні питання - не єдина причина для занепокоєння.
Наприклад, експерти відзначають, що CRISPR застосували в ситуації, коли робити це було необов'язково. Справа в тому, що в даний момент ведуться розробки, які дозволять редагувати ген CCR5 у дорослих вже після початку хвороби. Є й інші методи профілактики ВІЛ, набагато більш доступні і дешеві.
Новини з Китаю стануть гарячою темою для обговорення на Другому міжнародному саміті з редагування генома людини, який стартує в Гонконзі 27 листопада. Мета наради провідних світових експертів - визначити, чи повинні люди генетично модифікувати самі себе, і якщо так, то яким чином.
Хоча дослідники і лікарі поки не готові до появи дітей з відредагованим геномом, використання CRISPR для генної терапії поширюється усе більше. Наприклад, недавно дослідники вперше довели, що ця технологія є ефективною для лікування ниркової недостатності.
Нагадаємо, в Дубаї влада анонсувала проект по довгостроковому поліпшенню здоров'я жителів міста. Вони хочуть зібрати ДНК трьох мільйонів чоловік, що проживають в Дубаї, і побудувати базу даних геномів всього району.
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