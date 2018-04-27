CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ провінції Шеньсі (Китай) чоловік напав на учнів середньої школи.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Китаї невідомий убив сімох школярів
Ще 12 дітей отримали поранення
Фото: tsn.ua
Напад стався о 18.10 за місцевим часом, коли учні однієї зі шкіл в Мінчжу поверталися додому, інформує офіційна сторінка соцмережі Weibo з посиланням на влада повіту Мінчжу (округ Юйлінь).
У результаті нападу семеро дітей загинули, ще 12 отримали поранення. Нападника вдалося затримати, причини його дій на цей момент не встановлені.
"Постраждалі діти доставлені в лікарню, медики роблять все можливе, щоб їх вилікувати", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, що в американському штаті Міссісіпі 13-річну дівчинку застрелив її 9-річний брат.
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