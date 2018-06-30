CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Китаї внаслідок зіткнення автобуса з вантажівкою загинули 18 людей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Китаї пасажирський автобус зіткнувся з вантажівкою, загинули 18 людей
Ще 14 отримали поранення
Фото: EPA/UPG
"Щонайменше 18 людей загинули і ще 14 отримали поранення внаслідок лобового зіткнення пасажирського автобуса і вантажівки в центрі Китаю", - повідомляє South China Morning Post з посиланням на місцеву поліцію.
ДТП сталася в провінції Хунань, автобус виїхав на зустрічну смугу. На місці події загинули дев'ять пасажирів автобуса та один пасажир вантажівки.
Пізніше стало відомо, що кількість загиблих зросла до 18.
Нагадаємо, в Рівненській області біля Сарн внаслідок ДТП загинули четверо людей, ще семеро госпіталізовані.
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