У Китаї пасажирський автобус зіткнувся з вантажівкою, загинули 18 людей

У Китаї внаслідок зіткнення автобуса з вантажівкою загинули 18 людей.

"Щонайменше 18 людей загинули і ще 14 отримали поранення внаслідок лобового зіткнення пасажирського автобуса і вантажівки в центрі Китаю", - повідомляє South China Morning Post з посиланням на місцеву поліцію.

ДТП сталася в провінції Хунань, автобус виїхав на зустрічну смугу. На місці події загинули дев'ять пасажирів автобуса та один пасажир вантажівки.

Пізніше стало відомо, що кількість загиблих зросла до 18.

Нагадаємо, в Рівненській області біля Сарн внаслідок ДТП загинули четверо людей, ще семеро госпіталізовані.