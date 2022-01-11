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У Китаї переможець лотереї приховує від дружини та дітей джекпот у розмірі майже $30 мільйонів

У Китаї чоловік приховує від дружини та дитини, що виграв у лотерею джекпот у розмірі $29,9 мільйона, адже хвилюється, що виграш може зробити їх ледащими.
У Китаї переможець лотереї приховує від дружини та дітей джекпот у розмірі майже $30 мільйонів Фото: Bloomberg
Про це повідомляє Bloomberg.
 
Чоловік, який назвався Лі, сам вирушив у лотерейну контору у місті Наньнін, щоб отримати приз. На фотографіях він приймає виграш у яскраво-жовтому костюмі, що закриває голову.
 
"Я не сказав своїй дружині та дитині, побоюючись, що вони будуть надто самозадоволені, не працюватимуть або нестаранно працюватимуть у майбутньому", — сказав чоловік.
 
Він пожертвував майже $700 тисяч на благодійність і сказав, що ще не вирішив, що робити з рештою виграшу. Після сплати податків він забрав понад $13 мільйонів.
 
Центральний уряд Китаю проводить лотереї, щоб зібрати гроші на соціальне забезпечення та спорт. Гравці вибирають шість чисел на червоних кулях та одне на синій кулі. Лі сказав, що його виграшні номери — це ті, які він розігрував роками: 2, 15, 19, 26, 27, 29 і 2.
 
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01 11 2022 21:55
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