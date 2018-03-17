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ПОЛІТИКА НОВИНИ

У Китаї переобрали главу країни Сі Цзіньпіна на другий термін

Термін перебування на посаді минулого тижня дозволили обіймати без обмежень у кількості каденцій
Урочисте засідання Всекитайських зборів народних представників Китаю одностайно проголосувало 17 березня за другий п'ятирічний термін для чинного керівника країни Сі Цзіньпіна.
У Китаї переобрали главу країни Сі Цзіньпіна на другий термін Сі Цзіньпін. Фото: AFP

Як повідомляє DW із посиланням на dpa, усі 2 970 голосів віддали за 64-річного політика на посаду, термін перебування на якій минулого тижня дозволили обіймати без обмежень у кількості каденцій.

Близький соратник Сі, Ван Цишань, став його заступником, за нього проголосували 2 969 делегатів, 1 - "проти".

69-річний апаратник раніше керував великою антикорупційною установою, за його управління справи відкрили проти більше 1,4 мільйона чиновників. Критики вважають, що чимало з засуджених - політичні опоненти Сі. Посада Вана - переважно церемоніальна, утім, оглядачі припускають, що він впливатиме на зовнішню політику Китаю.

Нагадаємо, що голова КНР Сі Цзіньпін обіймає цю посаду з 2013 року. Він мав би піти у відставку в 2023 році. Однак після останніх нововведень він зможе очолювати країну безстроково. Крім зняття обмеження терміну повноважень глави держави минулого тижня депутати проголосували також за включення до конституції політичної філософії лідера країни - "думки Сі Цзіньпіна про соціалізм з китайськими особливостями на нову еру".

 

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17 03 2018 12:36
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