У Китаї побудують технопарк за $2,1 млрд для розробки штучного інтелекту
Технопарк буде розташований у пекінському передмісті Меньтоугоу. Його спорудження триватиме близько п'яти років, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на агентство "Сіньхуа"
У технопарку розмістяться майже 400 компаній, вартість досліджень, розробок, продукції становитиме близько 50 млрд юанів на рік.
Читайте також: Комфорт чи загроза: Як інновації змінювали життя людства у 2017 році
У липні 2017 року влада КНР оприлюднила плани, згідно з якими Китай до 2030 року має стати світовим лідером у сфері штучного інтелекту, а обсяг галузі перевищить 1 трлн юанів. Пекін розраховує на масштабний прорив у цій сфері до 2025 року й на подальшу успішну монетизацію.
Нагадаємо, що данська пивоварна компанія Carlsberg інвестує мільйони євро в дослідження у сфері штучного інтелекту, розраховуючи використовувати технологію для розробки нових видів пива і контролю якості продукції.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Одеський стартап презентував перший український 3D-принтер для кераміки, - ФОТО
- ВІДЕО Як Швеція досягнула утилізації 99% сміття та імпортує його з інших країн, - ІНФОГРАФІКА (відео)
- ФОТО ІТ Аrena 2017: Штучний Інтелект і Big Data - Яким Буде Наше Майбутнє?
- NASA знайшло ознаки рідкої води на Марсі
- Нами керує простий патріотичний мотив, ми – за українську мову, - вікіпедистФінансової державної підтримки Вікіпедії в Україні, на жаль, не існує