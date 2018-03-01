У Китаї побудують технопарк за $2,1 млрд для розробки штучного інтелекту

У липні 2017 року влада КНР оприлюднила плани, згідно з якими Китай до 2030 року має стати світовим лідером у сфері штучного інтелекту

Китай вкладе 13,8 млрд юанів ($2,1 млрд) у будівництво технопарку в Пекіні, який буде присвячений розробкам і проектам, пов'язаним зі штучним інтелектом і хмарними обчисленнями.

Технопарк буде розташований у пекінському передмісті Меньтоугоу. Його спорудження триватиме близько п'яти років, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на агентство "Сіньхуа"

У технопарку розмістяться майже 400 компаній, вартість досліджень, розробок, продукції становитиме близько 50 млрд юанів на рік.

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У липні 2017 року влада КНР оприлюднила плани, згідно з якими Китай до 2030 року має стати світовим лідером у сфері штучного інтелекту, а обсяг галузі перевищить 1 трлн юанів. Пекін розраховує на масштабний прорив у цій сфері до 2025 року й на подальшу успішну монетизацію.

Нагадаємо, що данська пивоварна компанія Carlsberg інвестує мільйони євро в дослідження у сфері штучного інтелекту, розраховуючи використовувати технологію для розробки нових видів пива і контролю якості продукції.