У Китаї поліцейський на собі переніс старенького чоловіка через дорогу, - ВІДЕО

В Китаї поліцейський допоміг старенькому чоловіку перетнути перехрестя, перенісши його на своїй спині.

Відповідне відео з камер відеоспостережень у китайській соцмережі Weibo виставила бригада дорожньої поліцій М'яньяна, що у Китаї, повідомляє The Daily Mail.

Інцидент трапився зранку під час години пік. Чоловік перебував на півдорозі, коли для автомобілів загорілося зелене світло, і вони почали рух.

Полісмен Цін Вайцзі звернувся до цього чоловіка, запропонував свою допомогу.

Потім нахилився, підняв його на свою спину і переніс через дорогу, одного разу зупинившись посередині.

"Дорога була дуже зайнята, було багато машин. Я боявся, що йому стане погано, якщо я буду йти занадто швидко. Тому ми відпочили трохи посередині, а потім пішли далі", – пояснив Цін.