CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Китаї поліцейський допоміг старенькому чоловіку перетнути перехрестя, перенісши його на своїй спині.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Китаї поліцейський на собі переніс старенького чоловіка через дорогу, - ВІДЕО
Інцидент стався зранку під час години пік
Фото: скріншот
Відповідне відео з камер відеоспостережень у китайській соцмережі Weibo виставила бригада дорожньої поліцій М'яньяна, що у Китаї, повідомляє The Daily Mail.
Інцидент трапився зранку під час години пік. Чоловік перебував на півдорозі, коли для автомобілів загорілося зелене світло, і вони почали рух.
Полісмен Цін Вайцзі звернувся до цього чоловіка, запропонував свою допомогу.
Потім нахилився, підняв його на свою спину і переніс через дорогу, одного разу зупинившись посередині.
"Дорога була дуже зайнята, було багато машин. Я боявся, що йому стане погано, якщо я буду йти занадто швидко. Тому ми відпочили трохи посередині, а потім пішли далі", – пояснив Цін.
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