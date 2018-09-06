Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Китаї поліцейський на собі переніс старенького чоловіка через дорогу, - ВІДЕО

Інцидент стався зранку під час години пік
В Китаї поліцейський допоміг старенькому чоловіку перетнути перехрестя, перенісши його на своїй спині.
У Китаї поліцейський на собі переніс старенького чоловіка через дорогу, - ВІДЕО Фото: скріншот

Відповідне відео з камер відеоспостережень у китайській соцмережі Weibo виставила бригада дорожньої поліцій М'яньяна, що у Китаї, повідомляє The Daily Mail.

Інцидент трапився зранку під час години пік. Чоловік перебував на півдорозі, коли для автомобілів загорілося зелене світло, і вони почали рух.

Полісмен Цін Вайцзі звернувся до цього чоловіка, запропонував свою допомогу.

Потім нахилився, підняв його на свою спину і переніс через дорогу, одного разу зупинившись посередині.

"Дорога була дуже зайнята, було багато машин. Я боявся, що йому стане погано, якщо я буду йти занадто швидко. Тому ми відпочили трохи посередині, а потім пішли далі", – пояснив Цін.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 06 2018 20:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів

Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.