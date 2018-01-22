У Китаї робітникам видали зарплату цеглою

Оплату цеглою вони отримали після того, як місцева профспілка звернувся в суд на роботодавця

Працівники цегляної фабрики на південному-сході Китаю, які колективно повинні були отримати 90 тисяч юанів (14 тисяч доларів) зарплати, отримали свої гроші в цеглі.

За даними інформаційного агентства Сіньхуа, близько 30 робітників в Наньчані, провінція Цзянсі, погодилися отримати 290 тисяч цеглин в якості оплати своєї праці. Таким чином роботодавець виплатив 80 тисяч юанів, повідомляє BBC.

Місцеве видання повідомляє, що всі робітники були мігрантами з гірських районів провінції Юньнань і не мали іншого вибору, так як багато з них "живуть при свічках, з дров'яним обігрівом".

Оплату цеглою вони отримали після того, як місцева профспілка звернувся в суд на роботодавця, який довгий час не платив зарплати своїм працівникам.

Роботодавець, який не був названий місцевими ЗМІ, все ще намагається знайти спосіб повернути решту 10 000 юанів, які він повинен.