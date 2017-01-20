У Китаї робот за секунду написав статтю на 300 символів

У порівнянні з людьми-репортерами у Сяо є сильніша здатність до аналізу даних і він швидше працює під час написання заміток

Сяо Нань, робот-репортер, створений китайським професором, випустив свою першу статтю в щоденній газеті міста Гуанчжоу.

Матеріал, присвячений збільшення поїздок напередодні китайського Нового року, був опублікований в місцевій газеті Southern Metropolis Daily. Сяо закінчив всю роботу протягом секунди, повідомляє Ecns.cn.

Розмір замітки склав 300 ієрогліфів. Як розповів творець робота, Ван Сяоцзюнь, професор Пекінського університету, Сяо Нань може писати і більш довгі статті.

"У порівнянні з людьми-репортерами у Сяо є сильніша здатність до аналізу даних і він швидше працює під час написання заміток. Але це не означає, що інтелектуальні роботи скоро зможуть повністю замінити журналістів", - сказав професор.

За словами Вана, роботи все ще не в змозі проводити інтерв'ю і задавати уточнюючі питання. Тим не менш, Ван Сяоцзюнь налаштований оптимістично.

"Роботи скоро зможуть виступати в якості доповнення, допомагаючи створювати газети і пов'язані з ними засоби масової інформації, а також допомагаючи редакторам і репортерам", - додав він.

Як повідомляв iPress.ua, у Китаї роботи будуть стежити за дотриманням громадського порядку на вулицях, пересуваючись зі швидкістю 1 км/год.

У листопаді минулого року у Китаї вперше робот, створений для навчання дітей, напав на людину.