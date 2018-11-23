У Китаї штучний інтелект оштрафував портрет на автобусі за нібито перехід на червоне світло
Вона нібито перейшла дорогу на червоне світло в місті Нінбо, на південь від Шанхая. Ось тільки самої жінки на перехресті не було - але був автобус з її зображенням на рекламі, передає "Медуза".
Система розпізнавання осіб діє в багатьох містах Китаю починаючи з 2017 року. Першими її почали використовувати Пекін і Шанхай. Щоб присоромити порушників, їх знімки розміщують на публічних екранах.
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Фотографію Дун Мінчжу помилково вивели на такий вуличний екран - разом з частиною автобуса, на якому вона зображена. Користувачі Weibo, китайського аналога Twitter, відразу ж почали жартувати, що Дун Мінчжу просто "прилипла" до цього автобусу - і тим самим допустила "серйозне порушення".
Китайська поліція визнала помилку і прибрала зображення з громадських екранів. У поліції пообіцяли доопрацювати систему, щоб в подальшому уникнути безпідставних обвинувачень.
Нагадаємо, що у Пекіні на касах супермаркетів розпочали тестування технології розпізнавання обличчя.
На початку 2018 року китайські поліцейські, які працюють на залізничному вокзалі міста Чженчжоу в провінції Хенань, отримали "розумні" окуляри. За допомогою вбудованої в пристрій технології розпізнавання осіб співробітники почали ловити злочинців. Інформація передається з окулярів на спеціальний пристрій, що нагадує смартфон, що працює на Android. За місяць технологія дала перші результати: поліцейські затримали 26 пасажирів з підробленими паспортами і сімох людей, що знаходяться в розшуку.
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