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У Китаї штучний інтелект оштрафував портрет на автобусі за нібито перехід на червоне світло

Китайська поліція визнала помилку
Китайська система розпізнавання осіб, яка використовує штучний інтелект, помилково виписала штраф підприємниці Дун Мінчжу.
У Китаї штучний інтелект оштрафував портрет на автобусі за нібито перехід на червоне світло Фото: twitter.com/lzhernandez02

Вона нібито перейшла дорогу на червоне світло в місті Нінбо, на південь від Шанхая. Ось тільки самої жінки на перехресті не було - але був автобус з її зображенням на рекламі, передає "Медуза".

Система розпізнавання осіб діє в багатьох містах Китаю починаючи з 2017 року. Першими її почали використовувати Пекін і Шанхай. Щоб присоромити порушників, їх знімки розміщують на публічних екранах.

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Фотографію Дун Мінчжу помилково вивели на такий вуличний екран - разом з частиною автобуса, на якому вона зображена. Користувачі Weibo, китайського аналога Twitter, відразу ж почали жартувати, що Дун Мінчжу просто "прилипла" до цього автобусу - і тим самим допустила "серйозне порушення".

Китайська поліція визнала помилку і прибрала зображення з громадських екранів. У поліції пообіцяли доопрацювати систему, щоб в подальшому уникнути безпідставних обвинувачень.

Нагадаємо, що у Пекіні на касах супермаркетів розпочали тестування технології розпізнавання обличчя

На початку 2018 року китайські поліцейські, які працюють на залізничному вокзалі міста Чженчжоу в провінції Хенань, отримали "розумні" окуляри. За допомогою вбудованої в пристрій технології розпізнавання осіб співробітники почали ловити злочинців. Інформація передається з окулярів на спеціальний пристрій, що нагадує смартфон, що працює на Android. За місяць технологія дала перші результати: поліцейські затримали 26 пасажирів з підробленими паспортами і сімох людей, що знаходяться в розшуку.

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23 11 2018 23:40
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