У Китаї шукають чоловіка, який викрав дельфіна
Це сталося на одному з пляжів острова Гейлінг. Чоловік побачив дельфіна, якого викинуло на берег, і забрав його до свого авто, повідомляє ВВС з посиланням на новинний ресурс Btime.
Свідки кажуть, що тварина виглядала так, ніби вмирає. Місцеві чиновники стверджують, що якщо чоловіка знайдуть, то його можуть притягнути до кримінальної відповідальністі.
Департамент з громадської безпеки Китаю заявив, що розслідування цього інциденту триває. Слідчі закликають всіх, хто має інформацію з цього приводу, поділитися нею.
"У Китаї дельфіни перебувають під охороною, тому якщо знайдуть цього чоловіка - його покарають", - ідеться в заяві департаменту в соцмережі Weibo.
"Свідки кажуть, що бачили дельфіна, який, здавалося, вмирає біля берега", - розповів місцевий рибалка сайту Btime.
"Турист схопив його і поклав на плече, а потім поїхав на своєму автомобілі, мабуть, забравши дельфіна", - додав він.
Люди в китайських соцмережах розкритикували такі дії чоловіка.
Нагадаємо, що з акваріуму в японському містечку Тайцзи втекла група дельфінів.
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