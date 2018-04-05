У Китаї шукають чоловіка, який викрав дельфіна

Якщо чоловіка знайдуть, то його можуть притягнути до кримінальної відповідальністі

Китайська влада шукає чоловіка, який викрав дельфіна на пляжі в провінції Гуандун.

Це сталося на одному з пляжів острова Гейлінг. Чоловік побачив дельфіна, якого викинуло на берег, і забрав його до свого авто, повідомляє ВВС з посиланням на новинний ресурс Btime.

Свідки кажуть, що тварина виглядала так, ніби вмирає. Місцеві чиновники стверджують, що якщо чоловіка знайдуть, то його можуть притягнути до кримінальної відповідальністі.

Департамент з громадської безпеки Китаю заявив, що розслідування цього інциденту триває. Слідчі закликають всіх, хто має інформацію з цього приводу, поділитися нею.

"У Китаї дельфіни перебувають під охороною, тому якщо знайдуть цього чоловіка - його покарають", - ідеться в заяві департаменту в соцмережі Weibo.

"Свідки кажуть, що бачили дельфіна, який, здавалося, вмирає біля берега", - розповів місцевий рибалка сайту Btime.

"Турист схопив його і поклав на плече, а потім поїхав на своєму автомобілі, мабуть, забравши дельфіна", - додав він.

Люди в китайських соцмережах розкритикували такі дії чоловіка.

Нагадаємо, що з акваріуму в японському містечку Тайцзи втекла група дельфінів.