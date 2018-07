У Китаї стався вибух на хімічному заводі, 19 людей загинули

За словами влади округу Цзяньян, вибух стався на хімічному заводі Yibin Hengda Technology, яка виробляє хімікати для харчової і фармацевтичної промисловості, повідомляє Reuters.

Агенство Сіньхуа повідомляє про те, що всі поранені перебувають у стабільному стані. Поліція почала розслідування, повідомляє агентство новин. Причина вибуху поки не відома. Вікна сусідніх будинків були зруйновані в результаті вибуху на заводі.

19 people died and 12 were injured in an #explosion at an industrial park in Jiang'an County, #Sichuan Province at around 6:50 p.m. on Thursday. Local authorities said the cause of the accident is under investigation. pic.twitter.com/SlobFbBroy