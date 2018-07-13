У Китаї стався вибух на хімічному заводі, 19 людей загинули

У Китаї в провінції Сичуань в індустріальному парку стався вибух, в результаті якого загинуло 19 людей і ще 12 отримали поранення.

За словами влади округу Цзяньян, вибух стався на хімічному заводі Yibin Hengda Technology, яка виробляє хімікати для харчової і фармацевтичної промисловості, повідомляє Reuters.

Агенство Сіньхуа повідомляє про те, що всі поранені перебувають у стабільному стані. Поліція почала розслідування, повідомляє агентство новин. Причина вибуху поки не відома. Вікна сусідніх будинків були зруйновані в результаті вибуху на заводі.

19 people died and 12 were injured in an #explosion at an industrial park in Jiang'an County, #Sichuan Province at around 6:50 p.m. on Thursday. Local authorities said the cause of the accident is under investigation. pic.twitter.com/SlobFbBroy — China Plus News (@ChinaPlusNews) 13 липня 2018 р.

Згідно з інформацією регіонального бюро охорони навколишнього середовища, завод має три виробничі лінії: 300 тонн на рік бензойної кислоти, яка використовується в харчових консервантів, та 2 тис. тонн 5-нітроізофталевої кислоти для лікарських засобів та барвників.

Раніше, у провінції Ляонін на північному заході Китаю стався вибух на залізному руднику. Внаслідок вибуху 11 людей загинули, 9 поранені та ще 25 заблоковані під землею.