У Китаї стався вибух на хімічному заводі, 19 людей загинули
За словами влади округу Цзяньян, вибух стався на хімічному заводі Yibin Hengda Technology, яка виробляє хімікати для харчової і фармацевтичної промисловості, повідомляє Reuters.
Агенство Сіньхуа повідомляє про те, що всі поранені перебувають у стабільному стані. Поліція почала розслідування, повідомляє агентство новин. Причина вибуху поки не відома. Вікна сусідніх будинків були зруйновані в результаті вибуху на заводі.
19 people died and 12 were injured in an #explosion at an industrial park in Jiang'an County, #Sichuan Province at around 6:50 p.m. on Thursday. Local authorities said the cause of the accident is under investigation. pic.twitter.com/SlobFbBroy— China Plus News (@ChinaPlusNews) 13 липня 2018 р.
Згідно з інформацією регіонального бюро охорони навколишнього середовища, завод має три виробничі лінії: 300 тонн на рік бензойної кислоти, яка використовується в харчових консервантів, та 2 тис. тонн 5-нітроізофталевої кислоти для лікарських засобів та барвників.
Раніше, у провінції Ляонін на північному заході Китаю стався вибух на залізному руднику. Внаслідок вибуху 11 людей загинули, 9 поранені та ще 25 заблоковані під землею.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Слава Україні!": Хорвати записали відео після перемоги над Росією
- ФОТО Потужні зливи у Японії забрали життя більш ніж 20 людей, - ФОТО
- ФОТО Бенксі розмалював Париж новими графіті про мігрантів та расизм
- Військове спорядження від ветерана АТО: "Ми розробляємо речі, які підходять під український менталітет""Якщо запитати в українців, чи хочуть вони, щоб існував український бренд, всі однозначно будуть за. Чи готові купувати український бренд – це вже інше питання"
- Читай iPress HotNews у своєму месенджері. Актуальні новини та найцікавіші історії