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У Китаї стався вибух на хімічному заводі, 19 людей загинули

Щодо причини вибуху поки не відомо
У Китаї в провінції Сичуань в індустріальному парку стався вибух, в результаті якого загинуло 19 людей і ще 12 отримали поранення.
У Китаї стався вибух на хімічному заводі, 19 людей загинули

За словами влади округу Цзяньян, вибух стався на хімічному заводі Yibin Hengda Technology, яка виробляє хімікати для харчової і фармацевтичної промисловості, повідомляє Reuters

Агенство Сіньхуа повідомляє про те, що всі поранені перебувають у стабільному стані. Поліція почала розслідування, повідомляє агентство новин. Причина вибуху поки не відома. Вікна сусідніх будинків були зруйновані в результаті вибуху на заводі.

Згідно з інформацією регіонального бюро охорони навколишнього середовища, завод має три виробничі лінії: 300 тонн на рік бензойної кислоти, яка використовується в харчових консервантів, та 2 тис. тонн 5-нітроізофталевої кислоти для лікарських засобів та барвників.

Раніше, у провінції Ляонін на північному заході Китаю стався вибух на залізному руднику. Внаслідок вибуху 11 людей загинули, 9 поранені та ще 25 заблоковані під землею.

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13 07 2018 08:28
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