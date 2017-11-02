У Китаї в аеропорту братимуть відбитки пальців в іноземців
Дану процедуру Китай планує поступово впроваджувати протягом 2017 року у пунктах пропуску на кордоні країни.
"Не підлягатимуть цій процедурі такі категорії громадян: а) громадяни-власники дипломатичних паспортів і громадяни, яким оформлено спеціальну дипломатичну візу; б) громадяни країн, з якими КНР укладено двосторонні угоди щодо незастосування процедури взяття відбитків пальців; в) офіційні особи у ранзі заступника Міністра і вищих рангів та супроводжуючі їх особи-члени офіційних делегацій відповідно до чинних процедур Міністерства громадської безпеки КНР; г) громадяни, в яких немає можливості взяти відбитки пальців (інваліди)", - йдеться у повідомленні Консульської служби Міністерства закордонних справ України.
Також відбитки пальців іноземця можуть бути взяті в особливих випадках за окремим рішенням Міністерства громадської безпеки КНР, зазначили у МЗС.
Нагадаємо, міністр національної безпеки США Джон Келлі не виключив, що США почнуть запитувати у осіб, які в'їжджають до країни, їхні паролі до соціальних мереж з метою посилення контролю над тими, хто прибуває.
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