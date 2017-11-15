CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа сході Китаю в результаті зіткнення близько 30 автомобілів загинули щонайменше 18 осіб, ще 21 людина постраждала.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Китаї в результаті зіткнення 30 автомобілів загинули 18 осіб
Причиною аварії міг стати густий туман, що ускладнив видимість на дорозі
Фото: chinaplus.cri.cn
"Більш ніж 30 автомобілів зіткнулися сьогодні вранці на ділянці швидкісної автомагістралі біля міста Фуян у провінції Аньхой", - повідомляє China Plus.
11 осіб з числа поранених перебувають у важкому стані.
За словами чиновників, причиною аварії міг стати густий туман, що ускладнив видимість на дорозі.
Нагадаємо, що у Словаччині в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули двоє громадян України.
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