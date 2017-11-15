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У Китаї в результаті зіткнення 30 автомобілів загинули 18 осіб

Причиною аварії міг стати густий туман, що ускладнив видимість на дорозі
На сході Китаю в результаті зіткнення близько 30 автомобілів загинули щонайменше 18 осіб, ще 21 людина постраждала.
У Китаї в результаті зіткнення 30 автомобілів загинули 18 осіб Фото: chinaplus.cri.cn

"Більш ніж 30 автомобілів зіткнулися сьогодні вранці на ділянці швидкісної автомагістралі біля міста Фуян у провінції Аньхой", - повідомляє China Plus.

11 осіб з числа поранених перебувають у важкому стані.

За словами чиновників, причиною аварії міг стати густий туман, що ускладнив видимість на дорозі.

Нагадаємо, що у Словаччині в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули двоє громадян України.

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15 11 2017 17:58
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