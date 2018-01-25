У Китаї вчені вперше клонували приматів

У Китаї вчені клонували мавп, використовуючи ті ж технології, що і при клонуванні овечки Доллі двадцять років тому.

Дві ідентичні довгохвості макаки народилися вісім і шість тижнів тому. Вони стали першими приматами, яких клонували не шляхом поділу ембріональної клітини, повідомляє NBC News.

Цих макак, як і овечку Доллі в 1996 році, клонували шляхом перенесення генетичної інформації з соматичної клітини в яйцеклітину.

Таким способом раніше клонували й інших тварин, але на приматах експеримент досі не вдавався. Вдале клонування макак робить практично можливим клонування людини.

Дослідники в Інституті нейробіології Шанхая Китайської академії наук кажуть, що їх роботу можна використовувати для медичних досліджень - щоб вивчити захворювання в популяції генетично ідентичних мавпи.

"Люди - примати. Для клонування видів приматів, в тому числі людей, тепер зламані технічні бар'єри. Причина, по якій ми зламали ці бар'єри - зробити тваринні моделі, які будуть корисні для медицини і здоров'я людей. Немає намірів застосовувати цей спосіб на людях" , - сказав Мамінг Пу, співробітник інституту.