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У Китаї вибухнув хімічний завод, 22 людини загинули

Причина вибуху поки невідома
У китайському місті Чжанцзякоу північній провінції Хебей вибухнув хімічний завод. Загинули 22 людини і поранені щонайменше стільки ж.
У Китаї вибухнув хімічний завод, 22 людини загинули Фото: twitter.com/News_Executive

"Пожежа охопила 50 автомобілів, а відео з місця вибуху зафіксувало чорний дим", - повідомляє Reuters.

Виробництво в сусідній хімічної компанії Хебей Шэнхуа було закрито.

На даний момент пожежу вдалося загасити.

Раніше уряд Китаю пообіцяв поліпшити промислові стандарти, але екологи стверджують, що недостатній контроль за виробництвом і його непрозорий процес може призвести до жахливих наслідків. 

Нагадаємо, що у великій аварії за участю 31 автомобіля в провінції Ганьсу на північному заході Китаю загинули не менш ніж 15 осіб.

 

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28 11 2018 08:25
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