CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ китайському місті Чжанцзякоу північній провінції Хебей вибухнув хімічний завод. Загинули 22 людини і поранені щонайменше стільки ж.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Китаї вибухнув хімічний завод, 22 людини загинули
Причина вибуху поки невідома
Фото: twitter.com/News_Executive
"Пожежа охопила 50 автомобілів, а відео з місця вибуху зафіксувало чорний дим", - повідомляє Reuters.
Виробництво в сусідній хімічної компанії Хебей Шэнхуа було закрито.
На даний момент пожежу вдалося загасити.
Раніше уряд Китаю пообіцяв поліпшити промислові стандарти, але екологи стверджують, що недостатній контроль за виробництвом і його непрозорий процес може призвести до жахливих наслідків.
Нагадаємо, що у великій аварії за участю 31 автомобіля в провінції Ганьсу на північному заході Китаю загинули не менш ніж 15 осіб.
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